Mit gewaltigen Worten ist letzte Woche die Opposition einem heiklen Thema zu Leibe gerückt: der Wahrheit in der Politik. Doppelzüngigkeit, Irreführung, Betrug, Lüge – so lauteten in der Aktuellen Stunde des Bundestages die Vorwürfe an die Bonner Koalitionsparteien: Sie hätten im letzten Wahlkampf den Bürgern wider besseres Wissen das Trugbild eines nahe bevorstehenden wirtschaftlichen Aufschwungs vorgegaukelt.