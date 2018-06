Wenn am kommenden Dienstag gegen Mittag im zentralasiatischen Baikonur und siebeneinhalb Stunden später auf Merrit Island in Florida je ein bemanntes Raumschiff in den Sommerhimmel geschossen wird, beginnt das, was mancher als herzerwärmende Wissenschafts- und Politshow empfinden mag, was man aber auch einen gigantischen Anachronismus nennen Kann.