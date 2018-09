Inhalt Seite 1 — Dreiring und Pfauenthron Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die deutsch-iranische Zusammenarbeit beginnt in Südamerika

Wo Brasiliens schnellwüchsige Industrie am schnellsten wächst, da ist künftig auch der Herrscher des Irans\ mit von der Partie. Der Iran beteiligt sich an zwei Krupp-Gesellschaften in Südamerikas größtem Staat. Damit tun die Partner den ersten Schritt auf dem Weg des gemeinsamen Investments. Und die Iran-Krupp-Investment AG mit Sitz in Zürich, an der Krupp und der Iran je zur Hälfte beteiligt sind, wird zum erstenmal aktiv.

Das Interesse der Perser richtete sich zunächst auf eine Schwermaschinenfabrik, die Krupp in Belo Horizonte baut. Krupp Industrias Mecanicas Ltda. soll vor allem die Bergbauunternehmen im Staate Minas Gerais mit Maschinen versorgen. Neben der Fördertechnik stehen Hütten- und Stahlwerksanlagen sowie allgemeiner Maschinenbiu auf dem Programm.

Hauptgesellschafter der neuen Krupp-Gründung ist die seit mehr als zwanzig Jahren in Brasilien ansässige Krupp Metalurgica Campo Limpo S. A., die 95 Prozent des Kapitals hält. Da beide Gesellschaften eng zusammenarbeiten, tauchte bei den Persern der Wunsch nach einer Beteiligung auch in Campo Limpo auf.

Die Krupp-Manager gingen bereitwillig auf den Vorschlag ein, weil er wieder etwas Bargeld in die Konzernkasse bringt. Finanzchef Alfred Lukac: „Ein sicherlich nicht unangenehmer Effekt.“ Wie groß dieser Effekt sein wird, darüber schweigt man sich in Essen allerdings noch aus.

Kein Wunder – noch steht nicht einmal fest, mit welchen Quoten sich der Iran in Campo Limpo und die gemeinsame Züricher Investmentgesellschaft in Belo Horizonte beteiligen werden. Der Anteil des Iran, so Lukac, könne zwischen fünf und 49 Prozent betragen. Auf jeden Fall bleibe die industrielle Führung durch Krupp gesichert. Durch die Mehrheitsbeteiligung soll das auch nach außen unterstrichen werden.

Die Schmiede in Campo Limpo, die 1974 mit 3650 Beschäftigten einen Umsatz von umgerechnet 235 Millionen Mark machte, hat sich für Krupp bezahlt gemacht. Dabei ist Krupp gar nicht so sehr aus freien Stücken nach Brasilien gezogen. Vielmehr setzte die deutsche Autoindustrie – allen voran Daimler-Benz – dem Essener Konzern die Daumenschrauben an und forderte ihn wie andere deutsche Zulieferunternehmen nachdrücklich auf, für die deutschen Automobiltöchter in Brasilien tätig zu werden.