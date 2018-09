Was wäre wohl geschehen, wäre die von der Bonner Regierungskoalition zunächst geplante „Fristenlösung“ des Strafgesetzbuch-Paragraphen 218 in Kraft getreten und hätte sich der Gesetzgeber schon vor einem Jahr mit dem Plan befassen müssen, die Kosten sämtlicher Schwangerschafts-Unterbrechungen von den Krankenkassen tragen zu lassen? Die Frag ist hypothetisch, aber sie läßt sich beantworten: Der Plan wäre spätestens am Einspruch des Bundesrates gescheitert: Es könne nicht Aufgabe einer Versicherten-Gemeinschaft sein, alle Abtreibungen „kostenfrei“, zu machen.

Nun werden wir in der Bundesrepublik zwar keine Fristenlösung bekommen, dafür aber eine Indikationenlösung, die sich von der ersten nach einiger Zeit nur noch durch die Einschaltung einer indizierenden Instanz unterscheiden wird – dagegen kaum durch die Zahl der legalisierten Abtreibungen. Dennoch hat der Bundesrat mit großer Mehrheit der Kostenerstattung durch die Krankenkassen zugestimmt. Es blieb ihm auch kaum etwas anderes übrig, denn schon heute tragen die Kassen die Kosten medizinisch indizierter Aborte; eine analoge Regelung für andere Indikationen drängte sich auf.

Die Gegner der Fristenlösung, die sich in ihrer Mehrheit auch als Gegner zusätzlicher Lasten für die soziale Sicherheit zu erkennen geben, haben sich selbst hereingelegt. Aber auch mancher Anhänger der Fristenlösung dürfte über dieses Ergebnis eines Gesetzes-Automatismus erschrocken sein. pl.