„Wahnsinn und Familie“, von Ronald D. Laing und A. Esterson. Nicht daß bestimmte familiäre Interaktionsmuster Schizophrenie „verursachen“, wird in diesem Buch behauptet. Denn der klinische Standpunkt, daß da einer eine Krankheit „hat“, nach deren Ursachen zu fahnden wäre, wird gar nicht eingenommen. Auch wird nicht eigentlich eine Theorie formuliert. Laing und Esterson zeigen nur, daß das Verhalten von Menschen, die als „Schizophrene“ etikettiert werden, weil sie den Kontakt zur Realität verloren zu haben und in ihrem Fühlen und Denken eigentümlich gestört zu sein scheinen, sehr viel von seiner Unverständlichkeit verliert, wenn man es im Kontext der Familiensituation betrachtet: Es wird verständlich als Versuch, in einer unhaltbaren Position zu überleben. In Sartrescher Terminologie: wo der Psychiater einen Prozeß (organischen Ursprungs) zu sehen glaubt, wird eine spezifische Form von (sozialer) Praxis endeckt. Damit ist gewiß nicht das letzte Wort gesprochen. Möglicherweise lassen sich ähnliche Mystifikationen und Beziehungsfallen, wie sie hier in elf Fallbeispielen an Hand ausführlicher Tonbandprotokolle beschrieben werden, auch in Familien beobachten, in denen niemand „schizophren“ wird; konstitutionelle Faktoren können sehr wohl eine Rolle spielen (sei es auch nur im Sinne des Lessingschen Satzes, daß über gewissen Dingen nur der den Verstand nicht verliere, der keinen zu verlieren hat). Zunächst ist eine Dimension der Realität gewonnen, für die der klinische Blick blind ist (welcher Psychiater nimmt sich Zeit für 30, 40 Stunden Interviews mit der Familie, ehe er eine medizinische Diagnose stellt, die dann vielleicht überflüssig würde?); sie wird hier mit einer Geduld der reinen Phänomenologie exploriert, die auch Laing in seinen späteren Büchern nicht mehr aufgebracht hat. Es war Zeit, dieses wichtige Werk (erschienen in England 1964) auch dem deutschen Leser zugänglich zu machen. (Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1975; 320 S., 28,– DM) Hans Krieger