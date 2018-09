Daß das deutsche Aktienkursniveau auf sonderlich festen Füßen steht, wird angesichts der schwierigen Konjunktursituation niemand behaupten können. „Die Gefahr negativer Kurskorrekturen wächst ständig“, meint die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank in München. Stark gestiegenen Notierungen solle man daher keineswegs nachlaufen, sondern für Neuengagements in ausgewählten Werten, bei denen die Kurse durch eine günstige Ertragslage der betreffenden Unternehmen untermauert sind, vielmehr eine Konsolidierungsphase abwarten.

Nun ist die Liste der Unternehmen mit „günstiger Ertragslage“ nicht lang. Außerdem: Diese Gesellschaften werden von den Anlegern schon eine geraume Zeit bevorzugt und sind deshalb nicht mehr billig. Ist es da nicht vielleicht lohnender, sich nach Aktien von Unternehmen umzusehen, bei denen erst 1976 mit steigenden Gewinnen zu rechnen ist? Aber wer will sie kennen?

Bei allen Vorausschätzungen bleibt die Konjunkturentwicklung die große Unbekannte. Deshalb müssen Sie sich, meine verehrten Leser, darüber im klaren bleiben, daß Aktienbesitz und Aktienerwerb bereits hoch spekulativ geworden sind und sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn sich die Konjunktursituation in der Welt tatsächlich im kommenden Jahr entscheidend bessern sollte.

Auch wenn dies heute noch keineswegs sicher ist, glaube ich, daß die Hoffnung auf einen allmählichen Wirtschaftsaufschwung die Aktienkurse vorerst noch stabil halten wird und daß das in Arbeit befindliche neue Konjunkturförderuagsprogramm der Bundesregierung zumindest stimmungsmäßig das Aktiengeschäft in der Bundesrepublik noch einmal beleben wird.

Eine Gefahr für die Kurse – und zwar weltweit – sehe ich in der möglichen Rohölpreiserhöhung, falls sich die ölproduzierenden Länder (OPEC) darauf einigen sollten. Schon durch die jüngsten Steigerungen des Dollarkurses haben sich die Rohöleinführungen in die Bundesrepublik um rund zehn Prozent verteuert. Das macht die Exporterleichterungen, die mit einer schwächeren Mark verbunden sind, zum Teil wieder wett. Diese beiden Faktoren können Bewegung in die deutschen Aktienkurse bringen. Ob die Ausschläge groß sein werden, steht auf einem anderen Blatt, weil Konjunkturförderung und Ölpreisanhebung ja gegeneinander wirken müßten.