Die Deutschen wissen jetzt genau, daß ihr eigenes Justizsystem in Stuttgart vor Gericht steht“, schrieb die Londoner Times zum Baader-Meinhof-Prozeß. Die Zeitung erscheint in einem Lande, das für verdächtige, aber nicht überführte irische Terroristen die Verhaftung auf unbestimmte Zeit und ohne Urteil erlaubt; dennoch rügt sie ein aus Anlaß des Falls Baader-Meinhof vom Bundestag beschlossenes und seit 1. Januar 1975 geltendes Gesetz: Der dort neu geschaffene § 138 a der Strafprozeßordnung gibt den Gerichten die Möglichkeit, einen Verteidiger „in einem Verfahren auszuschließen, wenn er dringend... verdächtig ist, an der Tat, die den Gegenstand der Untersuchung bildet, beteiligt zu sein“ oder etwas getan zu haben, was eine „Begünstigung“ des Beschuldigten (§ 257 StGB) ist. Schon bisher galt das, wenn der Verteidiger dieser Taten überführt war. Nun aber reicht der dringende Verdacht – eine wesentliche Verschärfung. Ist sie gerechtfertigt?

Die Liberalen in der westlichen Welt sind da mit der Times einer Meinung: Nein. Darüber müssen wir uns klar sein. In einer Diskussion mit angesehenen Schweizern wurde ich hart angenommen, von einem begabten und erfolgreichen Rechtsanwalt voran: Die demokratischen Fortschritte der Bundesrepublik seit 1945 seien in Frage gestellt. Der Stuttgarter Prozeß sei wertlos, wenn man den Verteidigern nicht wirklich das Recht gebe, alles für ihre Angeklagten zu tun. Ich wandte ein, der Verteidiger sei – nach deutschem Recht – eben nicht ganz frei, sondern verpflichtet, sich an der Findung des Rechts zu beteiligen; er sei (so drückt es die deutsche Rechtslehre aus) „Organ der Rechtspflege“; mit anderen Aufgaben zwar als Staatsanwalt oder Richter, aber eben doch Teil der Institution, welche ein gerechtes Urteil zu erreichen sucht. Das zeige sich zum Beispiel, wenn der Angeklagte dem Verteidiger die Tat gestanden hat, sie aber vor Gericht bestreitet. Dann dürfe der Verteidiger eben nicht durch Dick und Dünn mit dem Angeklagten gehen. Der Schweizer Rechtsanwalt hielt mir erregt entgegen: Wenn dies wirklich deutsches Recht sei, dann stünde es im Widerspruch zu allen liberalen Rechtssystemen; das könne nur das Überbleibsel einer illiberalen Vergangenheit sein. Der Verteidiger habe nur die eine Aufgabe: seinen Mandanten aus den Händen des mächtigen Staates zu befreien, seinen Freispruch zu erreichen, selbst wenn er seine Schuld kenne.

Ist das so? Sind die Gesetze anderer demokratischer Länder großzügiger?

*

Nur eine Stelle habe ich in Deutschland gefunden, die Literatur und Erfahrung genug besitzt, um die Stellung des Verteidigers in fremden Rechtssystemen erklären zu können: das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg.

Von dort habe ich präzise Auskünfte erhalten, schnell und gegen eine Rechnung, in der der Stundenlohn des Bearbeiters mit DM 25,– angesetzt war. Damit habe ich gegen die Reparaturrechnung des Handwerkers argumentiert, der meine Waschmaschine repariert und fast das Doppelte verlangt hat. Aber, sagte der Handwerker: „Der Mann braucht nur Bücher zu lesen. Ich muß aber richtig arbeiten.“

Ich gebe hier die Forschungsergebnisse des Max-Planck-Instituts wieder. Da gibt es freilich Überraschungen.