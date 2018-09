Inhalt Seite 1 — Auch Langfinger haben Hochsaison Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Georg Walther Heyer

Die kultivierten Bekannten reagierten vorsichtig, als sie die Geschichte vom aufgebrochenen und ausgeräumten Kofferraum hörten. Sie fanden es zwar empörend und hatten Mitleid mit der deutschen Familie, die da am zweiten Tag ihrer Italienreise plötzlich ohne Gepäck und Papiere am Strand von Ostia stand, aber sie bauten vor und sagten: „Wir haben keine Vorurteile. Wir würden nie sagen: Die Italiener klauen. Allerdings...“ Und dann erzählten sie alle farbige Geschichten von weggerissenen Handtaschen, ausgeräumten Autos, von plumpen Diebstählen und dreisten Tricks, deren Opfer sie und andere auf ihren Italienreisen geworden waren. Wobei freilich zugegeben werden muß, daß man gelegentlich auch einen trifft, der ungerupft durch Italien, sogar durch Süditalien gekommen ist.

Da auch der auf seiner Italienreise gründlich beraubte Verfasser versucht, ohne Vorurteile und Klischees auszukommen, widersteht er der Versuchung, seinen Bericht mit einer Überschrift wie „Im Lande der Straßenräuber und Trickdiebe“ zu versehen. Ja, er fragt sich, ob es überhaupt gestattet ist, das sich immer mehr ausbreitende Übel der Beraubung von Italientouristen zu erwähnen, über das die Touristikunternehmen wie die befaßten staatlichen Stellen im wohlverstandenen Eigeninteresse den Mantel christlicher Nächstenliebe gebreitet haben; besonders jetzt im Heiligen Jahr. Darf man gegen dieses Tabu verstoßen? Darf man über so etwas schreiben?

In der Konsularabteilung der Deutschen Botschaft in der römischen Via Paisiello spielen sich tagtäglich – besonders jetzt im Heiligen Jahr – Szenen ab, die einen schon erschüttern können in ihrer Mischung aus Hilflosigkeit, Wut, Verzweiflung und Tränen. Pro Tag sind es etwa fünfzig Leute, die um Hilfe und um Ersatzpapiere bitten, Familien, Ehepaare und Einzelreisende, denen man das Gepäck, den Schmuck, die Barschaft, die Ausweise gestohlen hat oder gleich den ganzen Wagen mit allem, was darin war – vorzugsweise der Fabrikate Fiat, weil landesüblich, und Mercedes, weil auch der italienische Autofreund Sinn für die deutsche Prestigekarosse hat. Was sich bei den deutschen Vertretungen in Mailand, Genua, Neapel und Palermo abspielt, läßt sich nur vermuten, und ähnlich wird es bei den übers Land verteilten Wahlkonsulaten zugehen, mit denen hilfesuchende Touristen allerdings zum Teil klägliche Erfahrungen gemacht haben.

Die Szenen in der Via Paisiello haben die Hemmungen des Verfassers einigermaßen beseitigt. Die dort tätigen Beamten dürfen ja nicht aus dem Nähkästchen plaudern, sie haben keine Möglichkeit, den Geschäftsreisenden zu warnen oder das alte Mütterchen, das im Heiligen Jahr zum Heiligen Vater will und dem sie schon fünfzig Meter vom Hotel entfernt an der ersten Straßenecke das Handtäschchen vom Arm reißen. Aber man sollte sie warnen, auch wenn die Reiseveranstalter die Stirne runzeln. Es genügt nicht, die Schönheit der amalfitanischen Küste in Prospekten zu rühmen.

Man wird dem entgegenhalten, daß in Deutschland auch geklaut wird, daß auch hierzulande Wagen aufgebrochen und gestohlen und Handtaschen geraubt werden. Stimmt. Aber warum sollte einem ein Zacken aus der nationalen Krone brechen, wenn das in ausländischen Zeitungen steht, wenn die Deutschlandreisenden von ihren Landsleuten vor dem Frankfurter Bahnhofsviertel, vor der Hannoverschen Innenstadt, vor St. Pauli gewarnt werden und vor allen sonstigen Gegenden, wo ausländische Touristen in Gefahr sind, Opfer der einheimischen Kriminellen zu werden? Man müßte das sogar begrüßen, es wäre richtig. Wo das Übel existiert, soll man es nicht unter den Teppich fegen. Was die Presse im jeweils eigenen Land schreibt – wie etwa kürzlich Il Giorno über die wachsende Aktivität der Mafia in der Lombardei –, das sollte sehr wohl auch denjenigen zur Kenntnis gebracht werden, die es eines Tages angehen könnte. Es gibt Dinge, die beim Namen genannt werden müssen: In Italien wird unheimlich geklaut. Und das nicht nur in Neapel und Palermo. Die Polizei ist offenbar dagegen ziemlich machtlos. Man kann nicht vorsichtig genug sein.

Touristen sind Devisenbringer. Den größten Teil ihrer Devisen bringen sie freiwillig, indem sie – in Kenntnis der Preise – brav ihre Unterkünfte, ihre Mahlzeiten, ihren Treibstoff, ihre Eintrittsgelder, Fahrkarten, Postkarten und Mitbringsel bezahlen. Einen Teil der Devisen bringen sie nicht ganz freiwillig. Das sind die 4000 Lire, die eine sizilianische Bank bei einem 300-DM-Scheck zusätzlich als improvisierte Provision kassiert; das sind die 2000 Lire im Spiedo d’Oro in Arrezzo, die dem Gast in einer Phantasierechnung über das Genossene hinaus abverlangt werden; das sind die 770 zuviel bezahlten Lire, die der sizilianische Obsthändler dadurch ergaunert, daß er die Pfunde zu Kilopreisen in Rechnung stellt. Aber das ist noch ein Sport. Ein bißchen Nepp und Gaunerei sind vom Italienreisenden im Budget ebenso einkalkuliert wie vom skandinavischen St.-Pauli-Besucher.