Ankara hat zu Wochenbeginn auf die Verlängerung des amerikanischen Waffenembargos reagiert und, wie angedroht, mit der Übernahme der amerikanischen Stützpunkte begonnen, die Tür zu neuen Verhandlungen mit Washington aber nicht zugeschlagen.

Die Stützpunkte und militärtechnischen Anlagen der USA in der Türkei dienen einmal dem nationalen Zwecke der USA gegenüber der Sowjetunion und dem mittleren Osten, zum anderen der Nato-Verteidigung in Europa und im Mittelmeer.

Beide Zwecke decken sich nicht vollkommen, lassen sich aber nicht voneinander trennen. Dem nationalen Zweck dienen insbesondere die Großradar- und Funkaufklärungs-Anlagen an der türkischen Schwarzmeerküste. Die wichtigsten sind die auf dem Küstenvorsprung bei Sinop, das von Sewastopol auf der Halbinsel Krim nur etwa 300 km Luftlinie entfernt ist, bei Karamursel am Marmarameer, von wo aus die Meerengendurchfahrt und ihr Zugang aus dem Schwarzen Meer überwacht wird, und in Diyarbakir in Südanatolien, das für Funkaufklärung und Radarüberwachung in Richtung Mittlerer Osten und im östlichen Mittelmeer günstig liegt.

Weitere wichtige Anlagen sind Tatvan und Malatya in Ostanatolien. Tatvan liegt rund 270 km vom sowjetischen Armenien entfernt, nahe der Kaukasusgrenze. Außerdem unterhielten die USA weitere Marine- und Luftwaffenstützpunkte mit großen Startbahnen für Kampfflugzeuge und Luftabwehranlagen in verschiedenen Landesteilen der Türkei. Besonders in Adana, in Princlik und im Kriegshafen Iskederun im Golf von Alexandrette an der Levente nahe der syrischen Küste, in Bandirma und Yalova am Marmarameer und den Luftstützpunkt Incirlik in Südwestanatolien nahe Adana.

Nur der letzte Stützpunkt, auf dem Kampffliegerstaffeln Phantom F-4 mit Atombomben für taktischen Nuklearschlag, Aufklärer und Transportstaffeln stationiert sind, wird weiter unter gemeinsamer türkisch-amerikanischer Kontrolle von den Amerikanern betrieben, weil er nach türkischer Zweckbestimmung der Nato-Verteidigung in der Südostflanke unmittelbar dient. Die amerikanischen Phantom-Jagdbomber in der Türkei haben „FBS-Eigensdaft“, das heißt, sie können mit Nuklearvaffen sowjetisches Gebiet erreichen. Diese „FBS“-Kampfflugzeuge (FBS heißt forwardbased systems, vorwärts stationierte Waffensysteme nuklearer Kapazität) werden künftig noch größere Bedeutung für die USA und die Nato gewinnen, wenn die USA in der Wiener Truppenabbauverhandlung eine Verminderung der taktischen Nuklearträgerwaffen in Mitteleuropa anbieten sollten.

Die Türkei hatte im Oktober 1973 die Benutzung aller den USA eingeräumten Luft- und Seestützpunkt; für die Versorgung Israels gesperrt. Auch während der türkischen Invasion Zyperns im Juli/August 1974 waren sie stillgelegt worden. Während des Nahostkrieges von 1973 hatte die Türkei auch die für die Nato-Verteidigung wichtigen und von der Nato finanzierten Radar- und Datenanlagen des Frühwamschirms gegen Luftangriffe und des Nadge-Systems für Luftverteidigungsführung unter ihre Kontrolle genommen und für die Nato gesperrt, um ihre Neutralität wirksam zu machen. Ankara hatte zivilen Aeroflot-Transport-Flugzeugen der Sowjetunion den Überflug türkischen Hoheitsgebietes mit Kriegsmaterial in die arabischen Länder im Einklang mit dem sowjetisch-türkischen Luftverkehrsabkommen gestattet, darüber aber weder den USA noch der Nato Auskunft gegeben.

Dagegen hatten die Türken den USA die Benutzung der nationalen Radar- und Funküberwachungsanlagen nicht verwehrt, so daß zum Beispiel die Bereitstellung von etwa 50 000 Mann sowjetischer Luftlandetruppen in der südwestlichen Sowjetunion für einen Einsatz auf dem Kriegsschauplatz von den Amerikanern von Sinop aus wahrgenommen werden konnte. Auch die sowjetischen Transporte über die Luftbrücke und zur See waren beobachtet worden.