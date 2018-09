Von Anatol Johansson

Eine große, spinnenähnliche Maschine sitzt auf der Sandebene. Kleine Raketenmotore stöhnen ab und zu auf, elektronische Geräte surren. Ein Riesenauge sucht den Himmel ab. Plötzlich windet sich ein langer Arm aus der Maschine heraus, klaubt Sand und füttert damit die Maschine...“ So beschreibt eine amerikanische Raumfahrtfirma die Tätigkeit von zwei vollautomatischen wissenschaftlichen Robotern, die am 11. und 21. August mit der gegenwärtig schubstärksten amerikanischen Rakete, der Titan-Centaur, von Cape Canaveral aus in Richtung Mars abgefeuert werden sollen.

Die Aufgabe der beiden „Viking“-Sonden gehört zu dem Aufregendsten, was die Astronautik zu bieten hat. Sie sollen ergründen, ob es auf dem Mars Leben in irgendeiner Form gibt oder je gegeben hat. Deshalb hat die NASA auch das Komplizierteste und technisch Anspruchsvollste zusammenschmieden lassen, was je an unbemanntem Raumfahrtgerät amerikanische Labors verlassen hat.

So wird – jedenfalls wenn alles nach Plan verläuft – im Juli des nächsten Jahres, rechtzeitig zur 200-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten, mit jeder Sonde in einem Landegerät eine „Biologische Einheit“ auf unserem Nachbarplaneten niedergehen, ein Würfel mit einer Kantenlänge von rund 30 Zentimetern, der trotz dieser bescheidenen Ausmaße manches irdische Laboratorium in den Schatten stellen dürfte. Denn jede dieser beiden Einheiten hat nicht weniger als drei miniaturisierte Chemielabors an Bord, einen Computer, winzige Schmelzvorrichtungen, Meßgeräte für Radioaktivität, Filter, eine Quelle für künstliche Sonnenstrahlung, 40 Thermostate, 43 Miniaturventile, 18 000 Elektronikteile, 22 000 Transistoren und anderes mehr. (Würde man alle Experimente, die von einer Viking-Sonde absolviert werden sollen, am Erdboden mit den heute üblichen Experimentalanordnungen erledigen, so brauchte man dafür mehrere normale Laborräume mit einer viele Zentner, wenn nicht gar Tonnen wiegenden Ausrüstung.)

Was soll diese geballte und konzentrierte Ladung an wissenschaftlicher Laborkapazität auf den rötlich schimmernden Marswüsten bewerkstelligen? Da man kaum damit rechnet, Dinosaurier oder andere höher organisierte Lebewesen zu treffen – die dann immerhin noch auf den Bildern von einer jener acht Kameras in Erscheinung treten könnten, die beide Sonden zum Mars schleppen – wird untersucht, ob eines von drei untrüglichen Anzeichen von bakteriellem oder pflanzlichem Leben gegeben sind: Photosynthese, also die Umwandlung von Licht in chemische Energie, Metabolismus, die Umwandlung von Nährstoffen in Energie und Atmung, der Verbrauch vom Gasen zur Energiegewinnung. Mit Hilfe eines Photosynthesetests, bei dem Marsboden in einer kleinen Testkammer der Sonde mit Kohlenstoffmonoxyd und Dioxyd angereichert wird, soll beobachtet werden, ob eventuell pflanzenähnliche Organismen diese Gase aufzehren. Bei einem Metabolismustest wird Marsboden mit einer organischen Nährlösung getränkt und zwei Wochen lang beobachtet. Bilden sich während dieser Zeit Gase, so muß darauf geschlossen werden, daß Organismen im Boden die Nährlösung verkonsumieren. Steigt die Gasproduktion, könnte dies sogar auf ein Wachstum dieser Organismen schließen lassen. Bei einer Art von Atemtest schließlich wird wiederum Nährlösung in Marsboden eingebracht. Diesmal gewährt man jedoch Zutritt von Mars-„Luft“ in die Testkammer, hauptsächlich Kohlenstoffdioxyd. Danach wird die Testkammer wieder geschlossen und zwei Wochen lang die Zusammensetzung der Atmosphäre in der Kammer gemessen. Verändert sie sich über ein bestimmtes Maß hinaus, so muß auch darin ein Stoffwechsel- oder Atemvorgang gesehen werden.

Die „Biologische Einheit“ ist allerdings nur ein Teil der Nutzlast der beiden Marssonden, die je etwa eine halbe Tonne wiegen und sowohl über einen Landeteil als auch über einen sogenannten Orbiter verfügen, der aus einer Marsumlaufbahn die Planetenoberfläche photographiert, während die beiden Viking-„Lander“ in den Gebieten Chryse (19,5 Grad nördlicher Breite, 34 Grad westlicher Länge) und Cydonia (44,3 Grad nördlicher Breite, 10 Grad westlicher Länge) am Fallschirm niedergehen. Mit weiteren Instrumenten sollen beide Vikings eine Reihe zusätzlicher Angaben über die Atmosphäre und die Zusammensetzung des Mars, seinen inneren Aufbau und seine Temperatur, Windgeschwindigkeit und Wolken, eventuelle Marsbeben, Wasservorkommen und anderes mehr zur Erde funken.