Von Mieczyslaw Rakowski

Warschau, im August

Helsinki haben wir also hinter uns. Auf die fesselnde Frage nach den Wandlungen, die das Schlußdokument der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) für das Leben der Völker unseres Kontinents bringen wird, kann nur die Zukunft die Antwort erteilen. Erfreulich ist allein die Tatsache, daß alle in Helsinki anwesenden Staatsmänner ihre Bereitschaft bekundeten, die internationalen Beziehungen im Geiste der in diesem Dokument enthaltenen Grundsätze zu gestalten.

Zahlreiche Politiker und Kommentatoren beurteilen die Konferenz mit Genugtuung, zumal sie darin die Chancen einer grundlegenden Wende in den Beziehungen nicht allein auf unserem Kontinent, sondern auch im Weltmaßstab sehen. Berechtigt sind dabei die Warnungen vor jeder Euphorie und die Aufforderungen, die gegenwärtige Situation in Europa sowie das KSZE-Dokument mit Nüchternheit in betrachten. „Es wäre falsch“, erklärte Bundeskanzler Helmut Schmidt, „beim gegenwärtigen Stand der Beziehungen zwischen Ost und West die unmittelbaren Erwartungen zu hoch anzusetzen. Der Fortschritt der Entspannung hängt vielmehr davon ab, ob wir und wie wir auf der gemeinsam erarbeiteten Grundlage zu praktischen Schritten kommen, die den Hoffnungen der Menschen gerecht werden.“

Ich teile diesen Standpunkt, denn er lenkt unsere Aufmerksamkeit und Energie auf Fragen und Probleme der allernächsten Zukunft, ruft uns zu konkretem Handeln und nicht zu bloßen Worten auf. Ich denke, es gab keinen Politiker, der nach Helsinki kam und sich der Hoffnung hingab, das Schlußdokument werde automatisch für Europa eine Ära harmonischer Zusammenarbeit zwischen Ost und West mit sich bringen.

Uns allen sind die Gegensätze nur allzu gut bekannt, die sich als Folge von historischen Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg ergaben. Diese Gegensätze haben die Teilung Europas in politische, militärische und wirtschaftliche Gruppierungen bewirkt, die Bildung von Blöcken, die ihren eigenen Gesetzen folgten. Die von uns während des Kalten Krieges gemachten Erfahrungen haben bewiesen, daß die unter den Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung entstandenen Feindseligkeiten auf die Individualität der Europäer äußerst negativ einwirkten.

Beiderseits des „Eisernen Vorhangs“ hat sich mit der Zeit eine Schule politischen Denkens herausgebildet, die Voreingenommenheit, Mißtrauen und nicht selten auch Verachtung anderen Völkern gegenüber begünstigten. Es findet sich wohl niemand, der zu behaupten wagte, daß die den Kalten Krieg kennzeichnenden Praktiken den Interessen der europäischen Völker dienten. Warum auch sollten sich die Europäer, durch so viele Bande miteinander verbunden, wegen der bestehenden Gegensätze wie Troglodyten benehmen? Die Art und Weise, wie sie auf die dann folgende Entspannungspolitik reagierten, ist der beste Beweis dafür, daß der Kalte Krieg in der Geschichte Europas ein künstliches Produkt war.