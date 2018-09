Der Kongreß redete, doch er tanzte nicht

Von Andreas Kohlschütter

Helsinki, im August

Der Kongreß von Helsinki, der nie tanzte, zweieinhalb Jahre saß und palaverte, ging so farblos zu Ende, wie er begonnen hatte. Aufgereiht wie bei einer Diplomfeier hinter hoffnungsvoll grünem Farnkraut, an einer schmucklosen langen Tafel, unterzeichneten die Entspannungsprüflinge, nachdem sie auch die letzten 700 Minuten feierlicher Abschlußreden durchgestanden hatten, das in Leder gebundene Schlußdokument der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. „Ein Buch in sechs Sprachen – Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch – und mit 35 Siegeln“, kommentierte ein Spötter.

Der Schweiß des bei finnischer Sommerhitze zurückgelegten hektischen Endspurts stand den 35 versammelten Staatsoberhäuptern und Regierungschefs noch auf der Stirn. Helmut Schmidt konnte es kaum erwarten, sich die erste Zigarette anzuzünden. Harold Wilson suchte Halt an einer seiner vielen Pfeifen. Leonid Breschnjew spielte unruhig mit seiner randlosen Brille. Der 83jährige Tito stützte sein müdes und schweres Haupt auf den linken Arm. Im Flutlicht der Scheinwerfer, angesurrt von Fernsehkameras aus aller Welt, sprach der immer saunafrisch wirkende finnische Staatspräsident Urho Kekkonen von einem „historischer Moment“. Ein bleicher Chefdelegierter dagegen, der 22 Monate lang an den Texten herumgefeilt und bei all den Komma-Schlachten mitgekämpft hatte, setzte andere Akzente: „Morgen fahre ich auf Urlaub – endlich.“

Dennoch: Wenn vom Wehen des Mantels der Geschichte während dieses europäischen Marathonlaufes und Mammutunternehmens je ein Lufthauch zu verspüren war, dann in diesem letzten Augenblick. Da waren sie alle im selben Bild. Da kam es zum symbolischen Gleichschritt der verschiedensten Schuhgrößen und politischen Gangarten, zwischen Nato- und Warschauer-Pakt-Staaten, Blocktreuen und Blockfreien, Supermächten, Zwischenmachten und Kleinstgebilden wie Liechtenstein und San Marino. Rechts außen Bundeskanzler Schmidt, Schulter an Schulter mit dem SED-Vorsitzenden Honecker, einen Stuhl weiter US-Präsident Ford. Kanadas Beau Trudeau, als einziger im hellen Tropical mit der nie verwelkenden roten Rose im Knopfloch neben dem schwarzen Schachbretturm Makarios. Links außen, am anderen Ende des Tableaus, der Weltkommunist Breschnjew und der Nationalkommunist Tito, der als letzter, mit wuchtiger Entschlossenheit, seine Unterschrift setzte.

„Leben und leben lassen„