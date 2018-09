Hervorragend:

„Charlies Lachrevue“ von und mit Charles Chaplin. Charlie, der Hungerleider, verbündet sich mit einem Straßenköter und landet im idyllischen Farmleben („Ein Hundeleben“, 1918); Charlie, der Soldat, träumt, wie er als Baum die strammen Deutschen narrt, Kaiser, Kronprinz und Hindenburg gefangennimmt und allein den Krieg gewinnt („Gewehr über“, 1918); Charlie, der Prügelknabe, versäuft mit Kollegen den Lohn („Zahltag“, 1922). Drei der besten und zu ihrer Zeit populärsten mittellangen Filme Chaplins, weicher, menschlicher als die frühen Prügelorgien und Erfolgsmythen, voll klassisch gewordenen Gags, Slapstick- und Parodie-Einfällen, graziös und präzise, pathetisch und sentimental. Trotz Tucholskys Begeisterung hatte die Weimarer Republik gegen „Shoulder Arm“ Schnitte und Verbote bis hin nach Amerika erwirkt; der Film läuft zum erstenmal vollständig in drei (von ursprünglich geplanten fünf) Akten und wie die zwei übrigen mit Chaplins eigener Musik.

„In der Fremde“ von Sohrab Shahid Saless. Unter den neuen „Berliner Filmen“ (Thome, Helma Sanders, Ziewer, Lüdke/Kratisch) ist dieser der beklemmendste, furchtbarste, konsequenteste. Unendlich traurig, oft fast lähmend, in ganz langen, aber äußerst genauen, kalkulierten Einstellungen, zeigt Saless das Leben einer kleinen Gruppe türkischer Gastarbeiter in Kreuzberg: das Elend geprügelter Kreaturen, die Hoffnungslosigkeit verlorener Menschen, verdichtet zu einer beschämenden und beschwörenden Studie über die Einsamkeit, die Isolation. Selbst im Bordell werden sie abgewiesen; ihr kümmerliches Dasein ist auf den Weg zur Arbeit und nach Hause, die immer gleichen Handgriffe an der Maschine, die karge Freude am Geldzählen reduziert. Wenn Husseyin, die Hauptfigur, zaghaft und verschüchtert einen Kollegen anlächelt, stumm eine einzige Geste der Freundlichkeit erbettelnd, ist das schrecklicher als die wortreichste Anklage.

Beachtlich:

„John Glückstadt“ von Ulf Miehe. Ein Häftling aus Glückstadt versucht vergeblich, in der Gesellschaft einer Kleinstadt an der Nordsee wieder Fuß zu fassen. Diskriminierungen, Arbeitslosigkeit und Armut zerstören alle guten Vorsätze und sogar die Liebe zu seiner jungen Frau, die durch seine Schuld stirbt. Am Ende flieht er mit seiner kleinen Tochter auf ein Auswandererschiff nach Amerika. Miehe, der das Filmhandwerk bei Brauner in Berlin lernte und vorher Romane und Drehbücher schrieb, verdankt die stilistische Geschlossenheit seines sorgfältigen, frei nach Storms „Doppelgänger“ gedrehten Debütfilms nicht zuletzt seinen Mitarbeitern: den Darstellern Marie-Christine Barrault und Dieter Laser sowie der professionellen, asketischen Sorgfalt der Schwarzweißphotographie von Jürgen Jürges. Ein sehr spröder, sehr deutscher Film.

Mittelmäßig:

„Männer des Gesetzes“ von Kirk Douglas, der auch die Hauptrolle spielt: Sein ehrgeiziger Marshai zuckelt mit einer kleinen Elitetruppe im Luxus-Sonderzug durch das Texas von 1890 und jagt den Eisenbahnräuber Strawhorn (Bruce Dem), dessen Gefangennahme ihm den Weg in den Senat ebnen soll. Aber der gewiefte Outlaw dekuvriert und demütigt den aufgeblasenen Karrieristen und funktioniert dessen Truppe kurzerhand zu seiner neuen Gang um. Spannende Aktion in klassischer Westernszenerie, schöne Aufnahme von Fred S. Koenekamp („Flammendes Inferno“), feige Siedler, harte Gangster, willige Damen, eine platte politische Moral – alles wie gehabt. Am überzeugendsten in dem naiven Spaß ist „Reno“: Seit de Milles „Union Pacific“ verkörpert dieses historische Dampfroß ein Stück Westerngeschichte.