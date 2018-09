Er schlug die Abendzeitung auf, die er sich unterwegs gekauft hatte, und überflog die Nachrichten; doch diese spiegelten eine heile Welt, säuberlich eingeteilt in Gute und Böse, und es war ersichtlich, daß die Bösen dauernd Niederlagen erlitten.“ Er, das ist der Vorsitzende der Betriebsgewerkschaftsleitung beim VEB Merkur, Witte, der am 13. Juni 1953 eine heftige Auseinandersetzung mit dem Parteisekretär des Betriebs hinter sich gebracht hat, der erhöhten Normen wegen, die Witte nicht glaubt vertreten zu können, die die Partei aber befohlen hat. Aus der Zeitung kann er zwei Tage später kaum erfahren, daß jene Unruhe, die er doch in der eigenen Fabrik gespürt hat, überhaupt existiert, dort ist noch am 15. Juni alles fein säuberlich geordnet. Milde Sottisen wie die zitierte müssen es wohl gewesen sein, die das Buch von –

Stefan Heym: „5 Tage im Juni“, Roman; Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 1975; 383 S., 29,50 DM

allen inständigen Bitten und Versuchen seines Verfassers zum Trotz in der DDR, für die es geschrieben wurde, nicht haben erscheinen lassen, auch über zwanzig Jahre nach den darin geschilderten Ereignissen nicht.

Dabei ist Heym vom verspotteten Gut-Böse-Schema gar nicht weit entfernt. Denn sein kritischer Witte erweist sich in allen Situationen als treuer Kommunist, auch wenn sein Kommunismus von dem leicht differiert, der parteioffiziell verordnet wurde. Als alles vorbei ist, am Abend des 17. Juni, die Regierung sich kein anderes Volk gewählt hat (Heym legt Brechts Vorschlag Witte in den Mund), sondern mit Hilfe ihrer Schutzmacht überlebt, räsoniert Witte: „... ich halte von Statuten und Verfassungen nur insofern etwas, als man sie mit Leben erfüllt. Aber vielleicht könnte man ins Statut der Partei einen Artikel aufnehmen, der die Schönfärberei verbietet und die öffentliche Verehrung einiger Genossen, und der alle Mitglieder zu furchtloser Kritik verpflichtet und jeden bestraft, der diese Kritik zu unterdrücken sucht.“ Dem Mann ist bis heute nicht geholfen worden, doch wird er immerhin im Juni 1954 zur Parteihochschule abkommandiert.

Zwischen den beiden Zitaten vollzieht sich, was der Verlag, „die ehrliche Auseinandersetzung eines DDR-Bürgers mit den Ereignissen um den 17. Juni 1953“ nennt; in der Tat, Ehrlichkeit kann man Heym kaum absprechen, aber ist sie eine literarische Kategorie? Und wie äußert sie sich? Darin, daß dieser Witte aufmuckt gegen unsinnige Parteibefehle und am Ende recht behält? Darin, daß der Autor einem alten sozialdemokratischen Arbeiter, Kallmann mit Namen, bis zu einem gewissen Grad seine Sympathie schenkt, obwohl der doch an der Spitze der Arbeiter vom VEB Merkur demonstrierend auf die Straße ging, statt hinter seiner Maschine zu bleiben? Darin, daß der Parteisekretär als ziemlich bornierter Zeitgenosse erscheint?

So sehr Heym auch in Einzelheiten um einigen Realismus bemüht, jenen oberflächlichen „Realismus“, in dem Elemente „sozialistischer“ Kunstausübung sich auf flotte Weise mit solchen des amerikanischen Action-Romans verbinden, so sehr gehorcht sein Buch doch der verbindlichen Sprachregelung der DDR über die Ereignisse des 17. Juni: Es waren Provokateure, von „Westen“ gesteuert, die die vorübergehende Unruhe der Werktätigen über die Normenerhöhungen ausnutzten und damit auslösten, was man hierzulande den „Volksaufstand“ nennt. Dem Beweis dieser Auffassung dient das Buch; wo es sich kritisch gibt, sind es allenfalls die „nicht-antagonistischen Widersprüche“, die gezeigt werden, oft auch nur Mäkeleien des ausgepichten Intellektuellen an einzelnen spießbürgerlichen Zügen des DDR-Sozialismus. Alles wird säuberlich aufs große Ziel hin arrangiert, je mehr die Unruhe sich ausbreitet, desto bitterer wird der Autor samt seinem untadeligen Helden allen gegenüber, die sich verlocken lassen. Das geht bis zur Denunziation der Motive selbst bei denen, die er vorher mit einigem Verständnis angesehen hat. Mag der Staat auch in einer miserablen Verfassung gewesen sein, damals, er ist und bleibt der „bessere“, das walte Lenin. Denn: „Kader sind gut, Polizei ist nützlich, noch wichtiger aber sind das Verständnis und die Unterstützung der Massen ... Natürlich muß man auch den Mut haben, das Unpopuläre zu tun. Die Minderheit von heute wird zur Mehrheit von morgen, wenn sie die Logik der Geschichte auf ihrer Seite hat ...“ Bis dahin bleibt nur der Weg der Erziehungs-Diktatur, die die Menschen mit Vernunft und Strenge leitet, bis sie endlich imstande sind, „über die eigene Nasenspitze hinaus zu blicken“.

Mit solcher Prämisse hat es wohl zu tun, daß Heyms Roman auf weite Strecken erbarmungswürdig flach bleibt, sich gelegentlich in Mätzchen verliert wie bei den inneren Monologen des armen Hascherls Gudrun Kasischke, die mit dem Reaktionär Gadebusch Laube und Bett teilt, in Westberlin strippt, die sich einmal einmischt und dabei zu Tode kommt, da wird ohne Punkt und Komma assoziativer Gedankenfluß verlautbart, mit der stereotypen brechtischen Einleitungsfloskel „in bezug auf ...“. Besagte Gudrun ist immerhin komplizierter konstruiert als die Männer, wie überhaupt die Frauen ein bißchen mehr Leben mitbekommen, die hat der Autor gern.