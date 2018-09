Eine Technik, rote Blutkörperchen von den übrigen Bestandteilen des Blutes zu trennen, ist an der Universität von Southampton in England entwickelt worden. Da die roten Blutzellen Eisen enthalten, gelang es, sie mit einem Magneten festzuhalten. Es wurde eine kleine Anlage aufgebaut, in der das Blut durch eine Säule wanderte, die zwischen den Polen eines starken Elektromagneten liegt. Tatsächlich blieben die meisten roten Blutkörperchen in der Säule, während die übrigen Blutbestandteile und das Plasma nicht beeinflußt wurden. Nachfolgende elektronenmikroskopische Untersuchungen ergaben, daß ein kleiner Teil der roten Blutkörperchen leichte strukturelle Veränderungen erlitten hatte.

Behandlung mit Antikoagulantien, also Stoffen, die die Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabsetzen, nach einem Herzinfarkt, wird nicht von allen Ärzten befürwortet. Viele glauben nicht, daß die Medikamente den Herztod verhindern oder hinausschieben können. Jetzt hat eine Studie in Israel den statistischen Beweis für die Wirksamkeit erbracht. Bei 2330 Patienten, die in einem Jahr wegen eines Erstinfarktes in ganz Israel in eine Klinik eingeliefert wurden, betrug die Todesrate der Behandelten innerhalb 21 Tagen 8,3 Prozent, während von den nicht Behandelten 27,3 Prozent starben.

Viele Kinder, die an der Legasthenie, also der Schreib-Lese-Schwäche leiden, scheinen auch einen Hörfehler zu haben. Das ergaben Untersuchungen der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Münchner Technischen Universität. Normale Kinder können zwei Wörter, die ihnen gleichzeitig über die beiden Muscheln eines Kopfhörers eingegeben werden, also eines ins linke, eines ins rechte Ohr, ohne Schwierigkeit verstehen und nachsprechen. Bei Legasthenikern bereitete das Schwierigkeiten. Die Untersucher hoffen, mit diesem Hörtest eine Frühdiagnose der Legasthenie gefunden zu haben, die bereits vor der Schulzeit eine entsprechende Behandlung ermöglichen könnte.

Gleiche Alkoholmengen – nach dem Körpergewicht berechnet – scheinen auf Frauen und Männer verschiedene Wirkungen auszuüben. Bei den Frauen wirkt, besonders in der prämenstruellen Phase, der Alkohol stärker. Bei zwanzig Studentinnen, die an der Forschungsanstalt für Alkohol und Drogen der Stadt Oklahoma untersucht wurden, stieg der Blutalkoholspiegel stärker an als bei zehn gleichaltrigen Studenten. Gleichzeitig waren bei den Frauen das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis schwächer. Die Untersucher führen das auf eine Zusammenwirkung des Alkohols und der Geschlechtshormone zurück. Müssen also Frauen und Männer nach gleichmäßigem Alkoholkonsum nach verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt werden?

Auf einem einzigen Quadratzentimeter eines Telephonhörers hat der Hamburger Bakteriologe Professor F. Heiss bis zu 50 000 Keime gezählt. Das Merkwürdige ist dabei, daß sich auf der Sprechmuschel erheblich weniger Keime befanden. Professor Heiss hält den Telephonhörer – vor allem natürlich in öffentlichen Sprechstellen, für eine Infektionsquelle ersten Ranges. Er rät zu regelmäßiger Desinfektion des Hörers. An die Bundespost müßte man die Frage stellen, was sie in den viel benutzten Telephonhäuschen für die Hygiene tut, auch außerhalb des normalen Reparaturzyklus.