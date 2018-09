Inhalt Seite 1 — Gesucht werden 60 Millionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Felix Spies

Thomas Meyer ist ein feiner Geschäftsmann. Seine Anzüge sind nachtblau oder doch wenigstens grau. Sein Arbeitszimmer schmücken dunkles Holz und Leder, Blumen auf dem Tisch und ein Satz teurer Pfeifen. Drunten vor der Tür steht der Mercedes, S-Klasse.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Repräsentanz Meyer KG in Hannover erhält neuerdirtgs Besuch, der in Seine Geschäftsräume an der Hamburger Allee nicht so recht paßt: Seit der alerte Anlageberater Anfang des Monats bei der Hannoveraner Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat, läßt immer mal wieder ein Gerichtsvollzieher eine Einstweilige Verfügung durchs Meyersche Vorzimmer reichen.

„Unbekannt“ kann Contra geben, weil Meyer in seiner Strafanzeige „wegen des Verdachts der Untreue zu Lasten der Kämmerei Döhren AG und deren freie Aktionäre“ nicht versäumte, dem Staatsanwalt gleich auch zehn Namen und Firmen zu nennen. „Nach den mir vorliegenden Beweisstücken“, so hob der Antragsteller zwei von ihnen ausdrücklich hervor, „wurde von Herrn Dr. Cloppenburg und anderen, sowie Herrn Dr. G. Wagner und anderen ein verbotenes Kopplungsgeschäft durchgeführt, auf Grund dessen die Kämmerei Döhren 60 Millionen Mark Schaden erlitten hat.“ Meyers Fazit: „Sehr viele Gründe sprechen dafür, daß sich die vorgenannten Personen oder ein Teil davon im Sinne des § 266 Strafgesetzbuch der Untreue schuldig gemacht haben.“

Der Verdacht, daß bei der traditionsreichen Textilfabrik nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ist so neu nicht. Schon auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Hannoveraner Aktiengesellschaft Ende Juli hatten die Aktionäre – wenn auch vergebens – danach geforscht, wohin das Geld verschwunden ist, das der ehemalige Döhren-Manager Cloppenburg vor rund drei Jahren aus Firmengrundstücken und Maschinen erlöst hatte.

Döhren-Aktionär Meyer ist indes der erste, der Gewißheit hat – und sie auch ausspricht. Das Geld der Kämmerei Döhren, so schrieb er dem Staatsanwalt, sei „im Laufe der Jahre 1972 und 1973 unter dem damaligen Vorsitzenden des Vorstands der Kämmerei Döhren, Herrn Dr. Ulf Cloppenburg... gesellschafts- und zweckentfremdet verwertet und verbraucht worden“.

Wie das geschah, meint Meyer bis ins Detail zu wissen, und er glaubt, es auch „lückenlos“ beweisen zu können. Anfang 1972, soviel steht eindeutig fest, hatte Ulf Cloppenburg für sich und „seine Hintermänner“ bei der Kämmerei Döhren eine Dreiviertelmehrheit erworben. Bis Anfang 1973 versilberte er Grundstücke und Maschinen und hatte damit einen Barbetrag in der Döhren-Kasse, „der über 60 Millionen gelegen hat“. Danach, so ein Ergebnis der „jahrelangen Recherchen“ des Anlageberaters, suchten Cloppenburg und Konsorten eine Möglichkeit, die Aktienmehrheit an der Kämmerei Döhren „zum höchstmöglichen Kurs“ zu verkaufen.