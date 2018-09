Ich bin der Meinung, daß man mit einem Schulfach, dem Fach „Lernen“, in dem gelehrt wird, wie man lernt, viele Fächer, die auf einer reinen Ansammlung von Wissen beruhen – wie Erdkunde, Geschichte, Mathematik, die wesentlich über die Grundlagen hinausgeht, usw. –, ersetzen kann. Natürlich wird dies wahrscheinlich erst in einer gehobeneren Schulstufe geschehen können, vielleicht von der 6. oder 7. Klasse an.

In diesem neuen Fach könnte jeder seinen eigenen Lernstil entwickeln und so später besser dem immer größer werdenden Angebot an Informationen und Wissensstoff begegnen. Außerdem würde sich der Schüler weniger dem Leistungsdruck ausgesetzt sehen und könnte sich eher seinen eigenen Fähigkeiten und Interessen gemäß entwickeln. (Bestimmte allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, eine Fremdsprache, Mathematik müssen natürlich auch gelehrt werden.)

Tanja Bardischewski, 18 Jahre

*

Nach dem Motto „Man kann nie genug lernen“ möchte ich sagen, daß keines unserer Schulfächer, wenn auch für manch einen uninteressant, entbehrlich ist. Jedes fördert auf seine Weise das Allgemeinwissen und nach 10 Jahren Schule kann ich behaupten, daß eine ganze Menge im Gedächtnis hängen bleibt. Ob jemand der Meinung ist, daß Fächer fehlen, hängt wohl vom Schultyp und vom Interesse des einzelnen ab. Renate Rixen, 15 Jahre

*

Ich meine, daß Fächer wie Griechisch,-Latein und Religion nicht mehr gelehrt werden sollen, das heißt, es sollte für wirklich interessierte Schüler die Möglichkeit gegeben sein, die Fächer in Arbeitsgemeinschaften zu belegen (ohne Notengebung).