Von Rolf Michaelis

Interessanter als die meisten Inszenierungen ist in Salzburg, wieder einmal, was hinter den Kulissen gespielt wird. Mit Gerüchten, in Zeitungen lancierten Meldungen, mit mehr oder weniger Offenen Briefen befehden einander zwei österreichische Großmächte, die Salzburger Festspiele in Gestalt ihres Präsidenten, des Landesrates außer Diensten Josef Kaut, und der neben Peter Handke bekannteste, am meisten respektierte und – jedenfalls im Ausland – erfolgreichste österreichische Romancier und Dramatiker der mittleren Generation: Thomas Bernhard, 1931 geboren, in Salzburg aufgewachsen, seit zehn Jahren seßhaft auf einem einsamen, fünfhundert Jahre alten Bauernhof im oberösterreichischen Ohlsdorf, nahe dem Traunsee.

Der neue Streit ist entbrannt um ein Stück, das Thomas Bernhard zwar abgeschlossen, von dem er aber bisher wenig mehr verraten hat als den Titel: „Die Berühmten“. Wird es 1976, während der Salzburger Festspiele, wie früher schon andere Dramen Bernhards, aufgeführt oder nicht? Das ist die Frage.

Mal heißt es ja, dann wieder nein. Die Frontberichterstatter der „Welt“ wußten am 20. August zu melden: „Thomas Bernhard hat zwei Geschosse im Köcher“: sein in diesen Tagen erscheinendes Buch „Die Ursache“, in dem er sich von der Seele geschrieben habe, „was er gegen die Salzburger Festspiele einzuwenden hat“, und sein neues Bühnenwerk „Die Berühmten“. Und dann mischt sich die „Welt“ in das Getümmel mit unbewiesenen Behauptungen und mit der – in diesem Zusammenhang infamen – Konjunktion „obwohl“: „Obwohl auch hier Attacken gegen Festspielpersönlichkeiten zu erwarten sind, wird bereits über die Uraufführung in Salzburg verhandelt.“ Am selben Tag konnte Bernhard im „Münchner Merkur“ lesen, in Salzburg verweise „man“ darauf, „daß eine noch unvollendete Novität nicht im voraus angenommen und auch nicht gut in Salzburg jeden zweiten Sommer Bernhard gespielt werden könne“.

Solche Meldungen, vor allem ihr drohender Unterton, aus dem Bernhard ein Echo der ängstlichen Stimmen in der Direktionsetage der Salzburger Festspiele heraushört, haben den Dramatiker einen bösen Brief an den „lieben Herrn Kaut“ schreiben lassen, in dem er seine Mitwirkung aufkündigt: „Eine Zusammenarbeit mit mir ist nur als eine hundertprozentige und auf einer ganz klaren Vertrauensbasis möglich; das ist in Salzburg nicht mehr gegeben.“

Bernhard schickte das Dokument seines Grolls der Wiener Tageszeitung „Die Presse“. Dort traute man sich nicht, den Herrn Präsidenten durch den Abdruck eines Ausdrucks zu vergrämen, der in Salzburg und Wien doch schon in aller Munde war: Der vergrätzte Autor wirft Kaut „Menschenschwäche, ich will nicht direkt sagen Charakterschwäche“ vor.

Mit seinen für Salzburg geschriebenen und dort uraufgeführten Stücken „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ (1972) und „Die Macht der Gewohnheit“ (1974), beide soeben unter dem Titel „Die Salzburger Stücke“ als Taschenbuch veröffentlicht (st 257, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 200 Seiten, 6 Mark), hat Bernhard so Bedeutendes für die Festspiele geleistet, daß die Auseinandersetzung über Österreich hinaus Beachtung verdient. Und da ist es in der Tat befremdlich, daß es – wie Bernhard in einem Brief an die ZEIT schreibt – „nicht möglich ist, einen solchen durch und durch österreichischen Brief, der nur Tatbestände berichtet, in seinem vollen Wortlaut in eine durch und durch österreichische Zeitung zu setzen“. Wir drucken Bernhards Brief auf Seite 34 im Wortlaut.