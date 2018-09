Hervorragend:

"Musik, aus vier Jahrhunderten für zwei Gitarren". Die Wärme des Klanges selbst in geschwinden Läufen, die Zartheit des Anschlags, die sich – scheinbar paradox – kraftvoll darzustellen vermag, die Makellosigkeit der Intonation, die Sicherheit und die Farbigkeit des Spiels – schon könnte einem bange werden vor so viel Vollkommenheit, die das junge Frankfurter Gitarren-Duo Michael Teuchert und Olaf van Gonnissen jetzt schon erkennen läßt. Die beiden zeigen es hier bei einem Streifzug durch die Musikgeschichte vor allem an Stücken von Thomas Robinson, Juan Battista Marella, Fernando Sor, Jacques Ibert, Manuel de Falla und dem jungen Franz Burkhardt. (Solist-Musikverlag, Th. Messer, 68 Mannheim 25, Dürerstr. 93, Bestell-Nr. 1174, 25,– DM) Manfred Sack

Hörenswert:

"Alsfelder Vokalensemble – Hassler, Bach, Mendelssohn". Eine zwar privat, aber durchaus mit professionellem Geschick und mit Sorgfalt aufgenommene, von der Teldec gepreßte Aufnahme einer der gewiß zahlreichen Kammer- und Motettenchöre, die sich vorwiegend der Musik des späten Mittelalters und des Barock widmen. Allerdings darf sich das 1971 gegründete, jährlich etwa viermal zu Probewochen zusammenkommende Alsfelder Ensemble unter die besten dieses Landes zählen, den Amateur-Status hat man hier längst überwunden. Hasslers "Missa secunda", Mendelssohns achtstimmige Motette "Denn er hat seinen Engeln befohlen", Johann Sebastian Bachs "Der Geist hilft" – das sind anspruchsvolle Aufgaben, die hier mit Verve und doch gebührender Distanz, ausgewogen im Klang, mit sehr klaren Stimmen, deutlichen Linien und sauberster Intonation, in der eher herben Art, wie man sie in den Kantoreien seit den fünfziger Jahren liebt, absolviert werden. (Leitung und Vertrieb: Wolfgang Heibich, 1 Berlin 12, Windscheidstraße 40; TST 78 187) Heinz Josef Herbort

Überflüssig:

Michael Murphey: "Blue Sky/Night Thunder". Michael Murphey begann seine Karriere als Vertragsschreiber für einen der größten US-Musikverleger, bei dem er potentielles Hitmaterial schreiben mußte. Daß seine zweite Karriere als einer von vielen sogenannten Singer/Songwriters der zweiten Generation noch erfolgreicher ist, braucht niemand zu verwundern. Denn abgesehen von der brillanten Instrumentation, der hervorragenden Produktion des Dylan-Produzenten Bob Johnston und dem unzweifelhaften Können der engagierten Studiomusiker Unterscheiden sich die Songs in ihrer melodischen Konzeption in nichts von herkömmlichen Schnulzenfabrikaten; und die angestrengt "poetischen" Bilder etwa eines wilden Vogels, dessen gebrochenen Flügel der Sänger geschient hat, sind purer Kitsch. (Epic EPC 80 741, 18,– DM)

Franz Schöler