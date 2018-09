Kissingers Kunststück: der zweite israelisch-ägyptische Entspannungsvertrag

Von Dietrich Strothmann

Um eines braucht sich Henry Kissinger kaum Gedanken zu machen: daß Israels Oberrabbinat dem Ersuchen der "Präsidentenkonferenz der jüdischen Aktivisten Amerikas" stattgibt und ihn wegen Verbrechen gegen das "physische oder geistige Überleben des jüdischen Volkes" exkommuniziert. Eher ließe sich nun, da der zweite israelisch-ägyptische Sinai-Vertrag so gut wie unter Dach und Fach ist, über Glück und Geschick des nimmermüden Nahost-Pendlers sagen: Den Friegenspreis, den er für Vietnam nicht verdiente, hätte er sich diesmal zu Recht erworben.

Kissinger ist das diplomatische Kunststück gelungen, Vertragsgegner zu Vertragspartnern zu machen, Maximalforderungen auf Minimalansprüche herunterzuschrauben, die Israelis durch unsanften Druck zum Nachgeben zu zwingen, die Ägypter durch beharrliches Zureden für Zugeständnisse zu gewinnen. Sein Seiltanz über dem Sinai war eine, Glanzvorstellung akrobatischer Diplomatie. Wem sonst hätte das gelingen können?

Die Sowjets fallen jedenfalls in diesem Frühstadium der Friedenspolitik aus. Zu den Israelis haben sie gar keinen, zu den Ägyptern derzeit nur einen sehr dünnen Draht. Auf eine Kurzformel gebracht: Für einen Krieg hätten sie Waffen genug, nicht aber für einen Frieden. Wobei aber sogleich hinzuzufügen ist: Von einer Pax Americana zu sprechen, wäre nicht nur leichtfertig, es wäre nahezu gefährlich. Nicht allein, daß Ford in Helsinki mit Breschnjew und Kissinger in Genf mit Gromyko über die einseitige amerikanische Vermittlungsaktion in dieser Vorphase einer Nahost-Lösung Übereinstimmung erzielte – spätestens zur zweiten Runde der Genfer Konferenz, die nun in greifbare Nähe rückt, müssen die Sowjets in die aktive Friedenssuche wieder einbezogen werden. Ohne Moskau bleibt eine politische Lösung des Konfliktes bloßer Wunschtraum. Oder wie es Ben Gurion einmal formulierte: "Frieden gibt es zwischen uns und den Arabern nur dann, wenn es Amerikaner und Russen beschließen."

So gesehen ist also auch Kissingers jüngstes Meisterwerk nur Vorarbeit – freilich unschätzbare Vorarbeit. Von allen technischen Details des zweiten israelisch-ägyptischen Abkommens abgesehen, ist Kissinger während seiner elften Pendeltour sehr viel gelungen.

Anders als bei dem Vertrag vom Januar 1974 handelt es sich diesmal nicht um rein militärische Entflechtungs-Abmachungen, sondern zum erstenmal um eine israelische Rückzugs-Verpflichtung, die Sadat politisch honoriert. Die Israelis geben einen durchschnittlich 50 Kilometer tiefen Wüstensektor frei, dazu entlang des Suezgolfs einen bisher von ihnen besetzten Küstenstreifen, der zu den Ölfeldern von Abu Rodeis führt, die sie ebenfalls räumen werden. Dafür stellt Kairos Präsident Sadat dem Jerusalemer Premier Rabin mit der Dreijahresfrist für das UN-Mandat gleichsam eine Fast-Friedensgarantie aus. Ein militärischer Rahmen – das Vorrücken seiner Truppen in die alte Pufferzone der Vereinten Nationen bis zu den Westabhängen der Pässe Mitla und Giddi – wurde so mit politischem Inhalt erfüllt. Um seine parlamentarischen Kritiker zu besänftigen, kann Rabin darauf beharren, er sei von seiner Grundthese "piece for peace" – ein Stück Land für ein Stück Frieden – um keinen Fußbreit abgewichen.