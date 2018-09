Würde man eine Kirsche auf ein Trillionstel (0,000000000000000001) verkleinern, dann hätte sie etwa die Größe eines der Gegenstände, die viele Gelehrte seit gut einem halben Jahr in große Aufregung versetzen, neu entdeckte subatomare Teilchen mit Eigenschaften, die niemand von ihnen erwartet hätte. Verwirrend ist dies, weil man sich auf diesem Forschungsgebiet, der Elementarteilchenphysik – auch Hochenergiephysik genannt –, kurz vor dem Abschluß einer umfassenden Theorie wähnte, einer Theorie, die aussagen würde, was Materie im Grunde ist und welche Kräfte die Welt im Innersten zusammenhalten. Jetzt freilich scheint solch fundamentale Erkenntnis wieder weit entrückt, weil die neuen Teilchen so gar nicht in das bislang errichtete Theoriegebäude passen wollen. Äußeres Zeichen für diesen Zustand: Fachleute schätzen die Zahl der neuen Theorieansätze, die im Verlaufe des letzten halben Jahres erdacht und veröffentlicht wurden, auf über dreihundert.

Erheblich zu dieser fraglos fruchtbaren Verwirrung beigetragen hat – ausnahmsweise einmal, möchte man sagen – ein deutsches Forschungsinstitut, DESY in Hamburg-Groß-Flottbek, mit Langnamen: Deutsches Elektronen-Synchrotron.

Diese Großforschungsanlage mit dem kreisrunden Elektronenbeschleuniger (Durchmesser 100 Meter), der ihr den Namen gab, und dem wie die Aschenbahn einer Sportarena geformten, 55 mal 110 Meter messenden Speicherring DORIS (Doppel-Ring-Speicher), steht, wie man dort nicht ohne Stolz gelegentlich sagt, vorn an der Forschungsfront.

Was hier mit militärischer Vokabel gelobt wird, ist ganz und gar unkriegerisch, ja, weder technisch nutzbringend noch sonstwie der menschlichen Wohlfahrt dienlich. Es ist Grundlagenforschung, Befriedigung des Wissensdranges, mehr nicht.

Mehr noch nicht, wird man gelegentlich von den Elementarteilchen-Forschern korrigiert, und dann muß wieder einmal Michael Faradays Beispiel herhalten, dessen Entdeckungen auf dem Gebiet der Elektrizität zu seiner Zeit, um 1830, nichts anderes als Kuriosa waren, allenfalls geeignet für Experimente, die das Laienvolk in Staunen versetzte. Daß diese wissenschaftlichen Spielereien einmal die menschliche Zivilisation umgestalten würden, wäre damals dem kühnsten Träumer nicht eingefallen.

So mag auch dem Forschen in der Mikroweit einmal etwas für uns heute unvorstellbar Segensreiches entspringen. Rechnen aber kann damit niemand.

Dennoch dürfte kaum eine andere Wissenschaft von so großer kultureller Bedeutung sein wie eben diese, die sich anschickt, die Urbausteine alles Existierenden zu entlarven.