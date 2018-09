Inhalt Seite 1 — Lebers Last Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf manche Genossen wirken die Einlassungen Georg Lebers im Guillaume-Prozeß wie eine Bestätigung ihres Urteils über den Minister selbst. Wenn Leber an seinem ehemaligen Wahlhelfer einst schätzte, daß er funktionierte, von Akademikern wenig hielt, für law and order eintrat, daß er Kommunisten und linken Vögeln stets auf der Spur war, dann entspricht das genau dem Bild, das viele Linke in der SPD von ihren Parteifreunden auf dem rechten Flügel haben.

Hat also auch das Trauma Guillaume untergründig eine Rolle gespielt, als Leber in der letzten Woche aus seinem angestammten Frankfurter Wahlkreis hinauskomplimentiert wurde? Das läßt sich nicht ausschließen. Sicher ist, daß Lebers Parteianhang in seinem Stimmbezirk immer weiter schrumpfte. Die starke linke Fraktion in Frankfurt mochte ihn ohnehin nicht. Aber auch andere verübelten es ihm zunehmend, daß er sich für seinen Wahlkreis selten Zeit nahm. So rieten schon im Sommer nicht nur der südhessische SPD-Vorsitzende Arndt, sondern auch Willy Brandt, Herbert Wehner und der Parteigeschäftsführer Börner dem vielbeschäftigten Chef des Verteidigungsressorts, es bei der Wiedernominierung als Direktkandidat nicht auf einen Eklat ankommen zu lassen. Tatsächlich war unsicher, wie die Abstimmung ausgehen würde.

Selbstbewußte Basis

Der Parteiführung erschien jener Rat um so angezeigter, als sie auf die Kandidatenaufstellung immer weniger Einfluß hat. Ein Wink oder gar Druck von oben bewirken an der selbstbewußt gewordenen Basis meistens das genaue Gegenteil des Erwünschten. Freilich pflegt die SPD-Spitze auch nicht mehr an Ort und Stelle für Bewerber ihrer Wahl zu kämpfen. Dazu tragen nicht zuletzt auch der Generationswechsel und der damit verbundene Wandel der Grundströmungen in der Partei bei. Im Frankfurter Fall ging es um Georg Leber, den Exponenten jener SPD, die sich mühsam an die Macht herangearbeitet hat und nun zum Bewahren neigt, und um Karsten Voigt als Repräsentanten jenes Reformflügels, der auch vieles in der eigenen Partei in Frage stellt. Leber, das ist die SPD der fünfziger und sechziger, Voigt, das kann die Partei der achtziger Jahre sein. Der eine wird nun die hessische Landesliste anführen, der andere aber wahrscheinlich den Wahlkreis übernehmen. Ein Symbol?

*

Eine Streitfrage, die zumal 1972 vor und nach dem fehlgeschlagenen Mißtrauensvotum gegen Willy Brandt die Gemüter erhitzt hat, wird weiterschwelen. Auch die interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft (IPA) hat für das dornige Problem, ob der Frontenwechsel von Abgeordneten den Mandatsverlust nach sich ziehen soll, keine Lösung finden können. In einem Bericht, aus dem aus unverständlichen Gründen bisher ein Geheimnis gemacht wird, beschränkt sich die IPA-Kommission für Fragen der Parlamentsreform deshalb darauf, das Pro und Contra einer solchen Sanktion aufzuzählen. Rein numerisch überwiegen die Argumente dagegen.

Möglicher Mißbrauch