Statt Lehrer wurde er Prominentenschneider

Von Marietta Riederer

Modenschauen, zu denen sich ebensoviel Herren wie Damen drängen, sind rar. Auch kommt es selten vor, daß der Herr des Hauses und seine Frau die Gäste persönlich am Eingang begrüßen. Abendlicher Anzug gilt als selbstverständlich. Sekt zum Einstimmen, dazu winzige Kartoffelpuffer, in Apfelkompott zu tauchen. Alle fühlen sich hier zu Hause, Prominenz von Staat und Stadt, von Großindustrie, von Bühne, Film und Fernsehen, hier im „ersten Haus am Platz“ beim renommierten Maßschneider Max Dietl in der Residenzstraße Münchens mit Blick auf die angestrahlte Oper.

Mannequins, immer von Dressmen begleitet, kommen in routinierter Noblesse durch die Salons. Zweimal im Jahr, zum Saisonwechsel, entzückt das korrekte Modeschauspiel die ältere Generation der Reichgeborenen und Reichgewordenen, die artig jedes Modell beklatschen, mit sichtlichem Vergnügen an die achtzig Modelle begutachten, das und jenes im Programm ankreuzen und später in Auftrag geben werden. Man weiß, was man sich schuldig ist, weiß, was man wo anzuziehen hat, hier läuft es ja – und ist man nicht so schlank – der Meister wird’s schon richten. Hier ist alles konservativ, Gehabtes ist als Bestes erprobt – hier ist die Welt noch in Ordnung.

Früher war alles bescheidener. Das Schneiderhandwerk bestimmte allerdings schon immer das Leben der Familie Dietl, war doch der Vater vierzig Jahre Zuschneider bei der Firma Konen. Dabei wäre der junge Max, neben drei Geschwistern, gerne Lehrer geworden, da es aber damals keine Studienbeihilfen gab, war die Ausbildung zu teuer. Zu seinem Glück fügte er sich, ging 1928 in die Lehre, wurde Gehilfe, machte die Meisterprüfung, und auch er landete als Zuschneider bei einem bekannten Münchner Schneider.

Lockende Passagen

Bald nach 1945 eröffnete er seinen eigenen Herrensalon, in dem auch englische Tailleurs und französische Damenkostüme angefertigt wurden. Etabliert hat er sich gleich in der besten Geschäftslage Münchens, im ersten Stock eines Hauses in der Residenzstraße. 1950 zog er einige Häuser weiter auf Nummer 16, in ein vom Krieg attackiertes altes Bürgerhaus mit verfallenden Hinterhöfen. Sein Traum, dieses Haus zu kaufen, erfüllte sich 1953. Dank großzügiger Kredite und nach langwierigen Aufräumungsarbeiten entstanden über dem noblen Laden die Herren- und Damensalons, die Zuschneiderei, die Bügelei und die Werkstätten. 1972 war es soweit: Große, mit antiken Schränken bestückte Räume wurden festlich eingeweiht, und aus den Hinterhöfen wurden lockende Passagen, mit Läden aller Art, und selbstverständlich ist eine Dietl-Boutique für Damen darunter.