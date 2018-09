Der Palästinenserführer Yassir Arafat ist, wie zu erwarten war, der schärfste Kritiker der israelisch-ägyptischen Entspannungspolitik. Moskau, so kündigte er an, habe ihn ausreichend mit Waffen versorgt, um in den besetzten Gebieten den Kampf im großen Stil fortzusetzen. Noch deutlicher als Arafat wurde Zukeir Mohsen, der Militärchef der Palästinensischen Befreiungsfront (PLO). Auf Ägyptens Präsident Sadat gemünzt, sagte er: „Wer sich an der Liquidation der palästinensischen Frage beteiligt, der muß selber liquidiert werden.“

Arafats Kontrahent Georges Habasch, der Führer der „Volksfront“, zieh sogar Syriens Staatschef des Verdachtes, mit Israel verhandeln zu wollen. Sollte Assad versuchen, Sadats Weg einzuschlagen, dann „wird ihn niemand unterstützen“. Habaschs radikale Organisation hat sich vor mehr als einem Jahr aus Arafats Dachverband gelöst und gehört zur „Ablehnungsfront“ Ghaddafis. Libyen wiederum ist mehr mit sich selber beschäftigt: Dort soll kürzlich ein Putsch gegen das Regime versucht worden sein.