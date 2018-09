Treibmittel in Spraydosen gelten als umweltfeindlich. Die Industrie fand Ersatz.

In der schwersten Wirtschaftskrise der Vereinigten Staaten seit den dreißiger Jahren können sich die Hersteller eines Produktes, das nur Pfennige kostet, kaum vor Aufträgen retten: Während erwogen wird, Spraydosen zu verbieten, die unter Druck von Fluorkabon Haarfestiger und Insekten Vertilgungsmittel versprühen, erleben die Hersteller von kleinen Plastikpumpen einen ungeahnten Boom.

Die Aerosole waren in den Verdacht geraten, die schützende Ozonschicht über der Erde zu zerstören. Zwar wurden von den kleinen Plastikpumpen, die schon seit dreißig Jahren Tannenduft in muffigen Räumen verbreiten und wohlriechende Essenzen auf die Haut versprühen, im vergangenen Jahr erst 300 000 Stück produziert – gegenüber drei Milliarden Aerosolventilen –‚ doch das halbe Dutzend Fabrikanten in den USA will seine Produktion jetzt wesentlich erweitern.

Dem neuen Trend folgt auch die Precision Valve Corp., die das Ventil der Fluorkabon-Spraydosen erfand und jetzt die Hälfte der weltweiten Produktion von Aerosol-Ventilen kontrolliert. Konzerne der Kosmetikindustrie, unter ihnen Gillette, haben bereits Haarsprays für mechanische Zerstäuber entwickelt. An der Verbesserung der Spraypumpen, die vorerst nur dünnflüssige Wirkstoffe verspritzen können, wird mit Hochdruck gearbeitet.

Die deutsche Aerosol-Industrie hat im vergangenen Jahr 418 Millionen Dosen abgefüllt, davon je ein Drittel mit Haarpflegemitteln und mit Körperspray. ot