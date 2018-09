Was meinte F. J. Strauß wirklich, als er in München von der „Großen Wende“ sprach? Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, also nach der Bundestagsdebatte über die Sparmaßnahmen der Regierung, erfahren. Denn da werden eine Reihe von geradezu sensationellen Meldungen die deutsche Öffentlichkeit überraschen.

Düsseldorf:DGB-Chef Vetter meinte vor Journalisten, er sei der Regierung aufrichtig dankbar, daß sie, angesichts der allgemeinen Finanzmisere, auch die Beschäftigten der unteren Besoldungsgruppen von den Sparmaßnahmen nicht ausnehme. Wörtlich sagte er: „In dieser Situation wären Lohnforderungen reiner Wahnsinn.“

Mainz: In einer ZDF-Fernsehdiskussion erklärten Arbeitgeberpräsident Schleyer und BDI-Präsident Sohl übereinstimmend, die Unternehmer würden freiwillig auf Steuergeschenke der Regierung verzichten. „Und wenn wir unsere letzten Reserven zusammenkratzen – es muß und wird auch ohne Investitionsspritzen gehen.“

Düsseldorf: In einem Artikel im „Handelsblatt“ machte ÖTV-Boß Kluncker die erstaunliche Feststellung, daß die Einbuße der Beschäftigten im öffentlichen Dienst durch die Sparmaßnahmen wesentlich geringer seien, als er vermutet habe. Wenn erforderlich, sei seine Organisation auch zu weiteren Abstrichen bereit. „Da ist noch Luft drin“, sagte Kluncker.

Bonn: Nach einem Gespräch mit Innenminister Maihofer erklärte der Chef des Beamtenbundes, Krause, in der Tagesschau, es sei nicht zu übersehen, daß gerade die Beamten in den letzten Jahren vom Staat reichlich verwöhnt worden sind. Darum trete er für eine zweijährige Lohnpause ein.

Stuttgart: In einer Rede meinte Professor Carstens: Eine genauere Überprüfung des Sparprogramms der Regierung habe gezeigt, daß es unter den gegebenen Umständen vernünftig und ausgewogen sei. „Darum hat die Opposition dazu keine Alternative, weil es nämlich keine gibt‘, stellte Carstens fest und sagte der Regierung seinf volle Unterstützung zu.

Hamburg: Wie einer Vorankündigung zu entnehmen ist, will ein deutsches Nachrichten-Magazin entdeckt haben, daß die Bundesregierung dem Hypnotiseur Martin St. James, der kürzlich durch die Sensations-Sendung „Hypnoland“ weithin Aufsehen eiregte, aus Haushaltsmitteln eine Million Mark geboten haben, wenn es ihm gelingt, die deutsche Öffentlichkeit so zu hypnotisieren, daß eine breite Zustimmung zu den Sparmaßnahmen gesichert sei.

Bonn: In einer ersten Stellungnahme zu den sensatione – len Enthüllungen in dem Magazin, sagte Strauß: Nun wisse wohl jeder, was er in München gemeint habe, als er dazu aufgefordert habe, diesen Spuk müsse endlich ein Ende bereitet werden. Diese Regierung sei nicht nur bankrott. Sie leide auch noch an Profil-Hypnose.