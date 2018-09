Meiner Meinung nach müßte man ganz erhebliche Veränderungen in der Gesellschaft vornehmen. Den meist jugendlichen Rockern sollte man mehr Verständnis zubilligen, da sie ja nur auf Grund ihrer meist sehr mangelhaften Umgebung diesen Ausweg sehen. Man muß ihnen die gleichen Chancen geben, die andere Jugendliche in höherstehenden Klassen auch haben. Jens Faßmann, 17 Jahre

*

Da jede etablierte Gesellschaft irgendwie strukturiert ist, bilden sich zwangsläufig neben der Mittelschicht sogenannte Randgruppen. Dieses in unserer gekannten westlichen Form um so mehr, als sich hier die sozialen Ungleichheiten in einem breiteren sozialen Spektrum niederschlagen, an dessen Ende jene Teile der Bevölkerung stehen, die sich im kapitalistischen Konkurrenzkampf nicht behaupten konnten und denen dadurch eine individuelle Profilierung versagt blieb.

Zu dieser Gruppe dürfen neben Landstreichern und Trinkern auch die Rocker gezählt werden, ohne daß die eine Untergruppe unmittelbar etwas mit der anderen gemein hätte – ausgenommen eben den Outsider-Status. Was die einen durch Abschluß von der Welt zu finden glauben, das suchen die Motorradhelden in der Gruppe: einen Ausweg aus ihrer fatalen Situation, was für den Rocker bedeutet: Selbstbestätigung innerhalb der Gruppenhierarchie. Das wirklich Gefährliche dabei ist nur, daß die Selbstbestätigung in sogenannten Mut- oder Kraftproben gesucht wird. Sie haben die Rocker in Verruf gebracht.

Wie aber laßt sich, das Problem lösen? Die Lösung ist machbar und doch mitnachbar zugleich, denn wie immer im Zusammenhang mit Kriminalität ruft die Gesellschaft zunächst nach der Polizei, anstatt nach Beseitigung der Ursachen der Delinquenz, die nicht selten den Stempel der sozialen Situation tragen. Jede Gesellschaft hat die Kriminalität, die sie verdient. Es scheint, als könne man auf die Randgruppen nicht verzichten. Dieter Kirchhoff, 18 Jahre

Auf die Frage: „Wie läßt sich das Rockerprcblem lösen?“ könnte man antworten: „Welches Rockerproblem?“ Ich glaube, daß man sehr leicht in den Fehler verfallen kann zu sagen, alles, was Motorrad fährt und obendrein eine Lederjacke trägt, ist erstens ein Rocker und zweitens gewalttätig. Aber nicht die Rocker an sich sind das Problem, sondern allgemein die Gruppen oder Banden, die zu Gewalttätigkeiten neigen. Ich glaube, wenn man sich gewissenhaft bemüht, eine Lösung zu finden, muß man bedenken, daß diese Gewalttätigkeiten „lediglich“ Symptome eines fehlgesteuerten Verhaltens sind. Jugendliche, die sich solchen „Banden“ anschließen, suchen in dieser ihrer eigenen Institution meist einen Status, der ihnen in der Gesellschaft versagt blieb. Unter ihresgleichen finden sie Solidarität, Integration und Befriedigung ihrer Wünsche. Sie haben in ihren Kumpels einen Bezugspunkt und wissen endlich, wo sie hingehören.

Was nun die Gewalttätigkeiten betrifft, so glaube ich, daß dies ein Abladen der Aggressionen gegenüber der Gesellschaft ist, von der sie sich ausgestoßen fühlen und die sie deshalb verachten. Dies schließt sich zu einem Teufelskreis, indem man die Jugendlichen nach Straftaten ins Gefängnis steckt und so endgültig an den Rand des gesellschaftlichen Lebens preßt. Nach der Haftzeit treten dieselben Konflikte wieder auf, durch den Stempel der Kriminalität jedoch in potenzierter Form. Hiermit sind die Weichen endgültig gestellt.