Zwanzig Jahre lang haben Physiker vergeblich danach gesucht – jetzt wurde es gefunden: ein Kernmolekül. Nur ein Milliardstel einer billionsten Sekunde betrug die Lebensdauer der zigarrenförmigen Struktur, die aus zwei Kohlenstoff-Atomkernen bestand. Aber dieser unvorstellbar winzige Augenblick ist für die Physik von erheblicher Bedeutung.

Atomkerne können normalerweise einander nicht allzu nahe kommen, weil sie stets die gleiche elektrische Ladung tragen, und gleiche Ladungen stoßen einander ab. Läßt man jedoch solche Kerne mit großer Energie zusammenprallen, dann wird die abstoßende Kraft überwunden und eine andere kommt ins Spiel, die nur auf sehr kurze Distanz wirkende, dort freilich recht große Kernkraft, und die wirkt anziehend. Das Resultat ist dann eine Verschmelzung der beiden Atomkerne zu einem neuen Kern.

Nach der Theorie jedoch müßte bei richtiger Energie-Dosierung auch möglich sein, daß zwei Kerne weder verschmelzen, noch sich gegenseitig abstoßen, sondern gemeinsam ein neues Gebilde formen, das in Analogie zu den Grundbausteinen chemischer Verbindungen ein Molekül genannt werden kann, ein Kernmolekül.

Just das hat sich bei Experimenten, die eine Gruppe von Physikern des Massachusetts-Institute of Technology in Argonne bei Chicago und in New York ausgeführt haben, jetzt ereignet. Die Forscher haben mit einem Teilchenbeschleuniger vom Van-de-Graaff-Typ Kohlenstoffkerne auf eine hohe Energie und dann mit Kohlenstoffkernen in einer Folie zur Kollision gebracht. Hierbei entstand ein Kohlenstoffkern-Zwilling, ein wahrscheinlich zigarrenförmiges Gebilde, das mit seinen insgesamt 12 Protonen (ein Kohlenstoffkern hat sechs) ein Magnesiumkern war, aber wiederum doch nicht, weil die beiden Kohlenstoffkerne nicht zu einem neuen Kern verschmolzen waren. Daß dies so war, konnten die Wissenschaftler zwar nur indirekt schließen – aus den Bahnen von Protonen, die beim Zerfall des Gebildes davonflogen –, aber die Obereinstimmung mit der Theorie ist so gut, daß, so Eric Cosman, der Leiter der Forschungsgruppe, „ein Zweifel daran allenfalls aus guter akademischer Tradition“ eingeräumt werden kann.

Der Theorie wegen ist denn auch das Experimentalergebnis von Wichtigkeit. Diese Theorie liegt allen Bemühungen um die Herstellung Superschwerer Elemente zugrunde. Mit Beschleunigern, die ganze Atomkerne zu energiereichen Geschossen machen, hofft man Kerne etwa des Urans zu neuen Stoffen zu verschmelzen, die weitaus schwerer sind als die bisher bekannten. Theoretischen Überlegungen zufolge können dabei Substanzen entstehen, die nicht, wie die derzeit bekannten Transurane bald wieder zerstrahlen, sondern stabil sind. Diese künstlichen Elemente wären, sofern sie sich in Massen herstellen ließen, wahrscheinlich als höchst kompakte Kernbrennstoffe brauchbar. -ow