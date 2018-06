Im Vorwort zum „Kapital“ steht bei Marx der Satz, von dem mancher meint, daß er auch heute noch zutrifft: „Sollte jedoch der deutsche Leser pharisäisch die Achseln zucken über die Zustände der englischen Industrie- und Ackerbauarbeiter, oder sich optimistisch dabei beruhigen, daß in Deutschland die Sachen noch lange nicht so schlimm stehn, so muß ich ihm zurufen: De te fabula narratur!“ Und die leichte Beklommenheit, mit der mancher auf dem Kontinent seit bald 150 Jahren in englischen Verhältnissen und insonderheit englischen Krankheiten Vorboten der eigenen Zukunft vermutet, hatte ihr Gegenstück auf der Insel in der berüchtigten Selbstgenügsamkeit jenes bekannten Schnacks: „Nebel über dem Kanal, Kontinent isoliert.