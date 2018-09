Eine Institution feiert Geburtstag. Max Schmeling wird am 29. September 70 Jahre alt. Seit er Weltmeister der Berufsboxer wurde – durch Disqualifikation seines Gegners Sharkey –, sind 45 Jahre und seit seinem größten Triumph, dem K.-o.-Sieg über Joe Louis, sind fast 40 Jahre vergangen. Trotzdem ist sein Sportruhm, der doch sonst so schnell verweht, heute noch frisch wie am ersten Tag. Hier flicht die Nachwelt einem Mimen Kränze. Sein Lorbeer scheint besonders imprägniert, immergrün und unverwelkbar. Seine New Yorker Ringschlachten sind verklärte Legenden. Er selbst ist schon zu Lebzeiten zum Denkmal geworden, ein Monument, an dem immer wieder frische Blumen niedergelegt werden.

Schmelings Popularität dürfte heute noch die von Franz Beckenbauer erreichen. Aber die Taten des Münchner Ballartisten füllen an jedem Wochenende von neuem die Spalten der Presse, während der 70jährige Schmeling schon seit Jahrzehnten die Boxhandschuhe an den berühmten Nagel gehängt hat.

Nur die Älteren haben ihn überhaupt noch im Boxring gesehen. Nur sie erinnern sich noch an die nächtlichen Radioübertragungen aus Amerika. Damals, als die Reporter mit viel Pathos und bei dramatischen Höhepunkten mit überschwappenden Stimme, umrauscht von den technischen Störungen in der Leitung, das Kampfgeschehen schilderten. Unvergessen die Übertragung seines letzten großen Kampfes am 22. Juni 1938 gegen den „braunen Bomber“ Joe Louis. Nach nur 124 Sekunden lag der Deutsche schon im Ringstaub auf den Brettern, die hier das Aus bedeuteten. Auch das beschwörende Flehen von Arno Hellmis „Max, steh auf“ konnte ihn nicht aus dem „Land der Träume“ in die Wirklichkeit zu zurückrufen.

Betrachtet man Schmelings „Rekord“, wie es im Fachjargon heißt, so ist dieser beileibe nicht so glanzvoll, daß er allein diese ein Leben lang währende Volkstümlichkeit erklären könnte. Zu den „Größten“ in der Geschichte des Boxsports zählt Schmeling nicht. In der „hall of fame“ des New Yorker Madison Square Garden wird man ihn vergebens suchen. Nur Nat Fleischer, der Boxpapst, nahm ihn wenigstens in seine private Ruhmeshalle auf. In einer deutschen Sportwalhalla aber müßte man das Dach erhöhen, damit das Riesenmonument Schmelings Platz hätte.

In seiner Laufbahn gibt es spektakuläre Niederlagen. Die erste noch in den zwanziger Jahren – 1927 war er schon Europameister im Halbschwergewicht – gegen den Engländer Gipsy Daniels, der ihn in der Frankfurter Festhalle ausknockte. Dann verlor er nach einem K.-o.-Sieg über Stribling im Revanchekampf gegen Sharkey die Weltmeisterschaft nach Punkten. 1933 besiegte ihn Baer durch K.o. in der zehnten Runde. Und schließlich schlug die K-o.-Niederlage 1938 gegen Joe Louis nach zwei Minuten und vier Sekunden wie ein Blitz ein. Damals war Schmeling ohne sein Zutun vom Propagandaministerium zum Edelarier hochstilisiert worden, der nun dem rassisch minderwertigen Neger Mores beibringen würde. Das schnelle Ende des Kampfes kam allerdings durch einen Nierenschlag zu stände, der einen Querfortsatz der Lendenwirbelsäule des Deutschen brach. Schmeling, der sich in den Schlag hinein gedreht hatte, war paralysiert und nicht mehr fähig, sich gegen den vernichtenden Schlaghagel, der dann auf Gesicht und Kopf hereinprasselte, zu verteidigen.

Aber diese Niederlagen sind vergessen oder verblaßt, dafür strahlt sein Triumph von 1936 über den Superstar Joe Louis, der als unbesiegbar galt, noch immer in gleißendem Licht. Viele glauben, daß Schmeling mit diesem Sieg die Weltmeisterschaft errungen hätte, aber wie wir sahen, geschah dies unter wesentlich bescheideneren Umständen. Der Kampf war eine Weltmeisterschafts-Ausscheidung. Zu einem Weltmeisterschaftskampf kam Schmeling nicht mehr. Durch Intrigen wurde ein solcher Fight von den New Yorker Promotern und der Boxkommission vereitelt. Statt dessen mußte Schmeling 1938 nochmals gegen Joe Louis antreten, und das Ziel, den lästigen Deutschen zu eliminieren, wurde auch prompt erreicht. Eine unsichtbare Märtyrerkrone schwebte nun in Deutschland über dem Geschlagenen, der sich freilich mit seiner höchsten Kampfbörse von einer Million damaliger Reichsmark trösten konnte.

Die Bilanz seiner sportlichen Erfolge allein kann den hartnäckigen Ruhm des Hamburgers aus der Uckermark also nicht erklären, obwohl man unschwer prophezeien kann, daß in diesem Jahrhundert kein zweiter deutscher Berufsboxer sich mit dem Weltmeisterschaftsgürtel schmücken wird, da der deutsche Berufsboxsport zur Zeit narkotisiert ist. Im anderen Teil Deutschlands bestehen hier keine Ambitionen, dort läßt man die Staatsprofis mit größtem Erfolg lieber auf der Amateurbühne agieren.