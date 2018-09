Inhalt Seite 1 — Immer mehr Indizien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rainer Köthe

Zunächst schien alles so leicht: Nun hatte man endlich im Dichlordifluormethan und seinen Verwandten Gase gefunden, die fast die Ansprüche erfüllen konnten. Sie sind untrennbar, ungiftig, geruch- und farblos, chemisch stabil, leicht zu verflüssigen, billig herzustellen und durch geringfügige Änderungen der Zusammensetzung jedem Verwendungszweck anzupassen. Bereits vor dem Krieg lösten sie in Klimaanlagen und Kältemaschinen das Ammoniak ab, später kamen Anwendungen als Entfettungsmittel in der chemischen Reinigung, als Aufschäumer für Kunststoffe, als Feuerlöschmittel und vor allem als Treibgas in Sprühdosen hinzu. In die Sprühdosenindustrie ging schließlich der Hauptteil der Produktion dieser Gase, die unter den Namen Freon und Frigen gehandelt werden. Derzeit sprühen allein in Europa jährlich eine Milliarde Spraydosen ihren Inhalt mit Freon in die Luft.

Was mit dem Gas geschieht, nachdem es seine Aufgabe erfüllt hat, kümmerte zunächst niemanden. Es ist ja ungiftig und unbrennbar, stellte also keine unmittelbare Gefahr dar. Erst vor etwa einem Jahr alarmierten amerikanische Wissenschaftler der Michigan University die Öffentlichkeit mit ihrer im wesentlichen auf Computer-Simulationen beruhenden Vermutung, daß das Freon langsam nach oben durch die Atmosphäre diffundiere und in 20 bis 40 Kilometern Höhe den für Pflanze, Mensch und Tier lebenswichtigen Ozonschirm der Erde schädigen könne, der ins vor dem kurzwelligen ultravioletten Licht der Sonne schützt. Sofort begann eine lebhafte Diskussion dieser These, viele Wissenschaftler schlossen sich ihr an, andere versuchten abzuwiegeln und erklärten, die Gefahr sei gar nicht vorfanden (s. ZEIT Nr. 40, 1974 und Nr. 30, 1975).

Inzwischen sind neue Forschungsergebnisse bekanntgeworden, die die Theorie der Michigan-Wissenschaftler stützen. Messungen mit Hilfe von Wetterballons, von einem Aufklärungsflugzeug des Typs U-2 aus und mit Instrumenten an Bord des amerikanischen Wettersatelliten Nimbus 6 ergaben, daß der Freongehalt der Stratosphäre mit der Höhe zunächst ansteigt bei Erreichen der Ozonschicht jedoch sprungartig abfällt – diese abrupte Abnahme ist ein Zeichen dafür, daß in jener Schicht eine chemische Reaktion stattgefunden hat und darum das Gas nicht mehr feststellbar ist. Das Freon ist also unterwegs, hat die Ozonschicht zum Teil bereits erreicht. Es handelt sich hierbei allerdings nur um die Vorhut; die Hauptmenge des in den sechziger Jahren versprühten Freons wird die Ozonschicht erst Ende der achtziger Jahre Erreichen.

Die Ozonschicht der Erde beginnt etwa 20 Kilometer über der Erdoberfläche und endet ziem-HA abrupt mit der Stratopause in 55 Kilometern Höhe. Hier bildet sich unter der ultravioletten Bestrahlung der Sonne aus den normalen zweiatomigen Sauerstoffmolekülen der Luft das dreiatomige Ozonmolekül. Ozon, ein farbloses, stechend riechendes und sehr giftiges Gas, ist in der Lage, die Energie des UV-Lichtes zu absorbieren und in Wärme umzuwandeln. Daher ist die Ozonschicht ein „Stockwerk“ der Erdatmosphäre mit einer verhältnismäßig hohen Temperatur zwischen etwa minus 50 Grad und plus 2 Grad Celsius. Ein Teil des Ozons zerfällt bald nach der Bildung unter der Wirkung der UV-Strahlung wieder in normalen Sauerstoff. Zwischen Bildung und Zerfall hat sich ein Gleichgewicht eingestellt, so daß die Filterwirkung der Schicht auch bei einer Änderung der Strahlungsstärke der Sonne immer ungefähr konstant bleibt. Gäbe es die Ozonschicht nicht, so könnten die energiereichen Strahlen der Sonne ungehindert bis zur Erdoberfläche vordringen und ihre tödliche Wirkung auf alles Lebende ausüben.

Für uns „nackte Affen“ würde sich schon eine geringe Schwächung des Filters in einer Zunahme der Hautkrebserkrankungen äußern. Es empfiehlt sich also, alles zu vermeiden, was die Wirkung des Ozonschutzes beeinträchtigen könnte. Und der Gefahren sind viele: Ozon ist ein sehr reaktionsfreudiger Stoff; er verbindet sich mit fast allen Stoffen, die in seine Reichweite kommen, zumal wenn die Reaktionsbereitschaft noch durch die UV-Energie angestachelt wird. Normalerweise gibt es nur sehr wenige Stoffe, die von der Erdoberfläche aus diese Höhe erreichen können. Die meisten Substanzen werden vorher vom Regen wieder ausgewaschen oder können nicht die Tropopause, die Grenzschicht zwischen Toposphäre und Stratosphäre in 10 Kilometern Höhe, überwinden. Aber gelegentlich hört man gefährliche Vorschläge, nach denen zur Klimaverbesserung in der Stratosphäre irgendwelche absorbierenden Substanzen ausgestreut werden sollten.

Eine Gefahr stellen auch die Abgase hochfliegender Flugzeuge dar. Besonders gefährlich aber, so postulierten schon die Michigan-Forscher, sind die Chlorfluorcarbone vom Typ des Freons Sie können die Ozonschicht katalytisch zersetzen, weil sich bei dieser Reaktion das zersetzende Produkt immer wieder zurückbildet und neuen Schäden anrichten kann. Ein einziges Freonmolekül kann auf diese Weise Tausende von Ozonmolekülen zerstören. Der genaue Mechanismus dieser Zersetzung unter Stratosphärenbedingungen ist kürzlich von Chemikern des National Bureau of Standards im US-Bundesstaat Maryland erforscht worden. Das Freonmolekül spaltet demnach unter dem Einfluß der UV-Strahlung ein oder zwei Chloratome ab, die dann mit einem Ozonmolekül reagieren. Dabei bildet sich zweiatomiger Sauerstoff und eine Chlor-Sauerstoff-Verbindung, die mit einem der reichlich vorhandenen freien Sauerstoffatome zu einem zweiatomigen Sauerstoffmolekül und einem freien Chloratom reagiert. Damit ist der Kreis geschlossen, der Vorgang beginnt von neuem.