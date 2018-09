Inhalt Seite 1 — J.M-M.: Was warf der junge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Frage ist: Aus welchem Etat wird der „Goethe-Test“ bezahlt? Aus dem Etat der Stadt Frankfurt; das ist klar. Aus dem Etat des „Amtes für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung“; um es genauer zu sagen. Aber wissenswert wäre, ob es innerhalb dieses Amtes einen Etat für öffentliches Fragenspiel gibt. Angesichts der bundesweiten Sparmaßnahmen dürfte das die Frankfurter Steuerzahler interessieren.

Hier der Werbezettel: Auf teurem wachstuchartigem Papier sehen wir die Denkmalsgestalt Goethes. Um seine Schultern trägt der Olympier zwei Schnüre, und daran hängt ein Plakat: „Mach mit beim Goethe-Test“. Wenn man fünfzehn Fragen richtig beantworten kann, dann ergibt die Summe der Antworten eine Kennzahl. Für die richtige Kennzahl erhält man als Preis das „Goethe-Poster“. Kriegt man solch ein „Poster“, dann ist man erhaben über die Frage der Stadt Frankfurt, Abteilung Wissenschaft und Kunst: „Wissen Sie Bescheid über Goethe?“ Man weiß Bescheid.

Bei den fünfzehn Fragen ist eine immer literarisch und menschlich interessanter als die andere. Zum Beispiel Frage 2: „Welche Tiere haben die Geschwister Goethe im Hirschgraben gefüttert? – Hirsche? Seidenraupen? Frösche?“ Oder Frage 3: „Was hat der junge Goethe aus dem Fenster geworfen? – Küchengeschirr? Bücher? Tintenfässer?“ Oder Frage 8: „Welche Wurstspezialität hat sich der alte Goethe aus Frankfurt gerne schicken lassen? – Zeppelinwurst? Rindswürstchen? Schwartemagen?“ Oder Frage 13: „Was hat Goethe am liebsten getrunken? – Apfelwein? Bier? Wein?“ oder Frage 14: „Welche Kunst beherrschte Goethe neben dem Dichten? – Singen? Malen? Klavierspielen?“ Oder Frage 15: „Welchen Vornamen hat Goethe seinem Faust gegeben? – Johannes? Homunculus? Heinrich?“

Von den Fragen, die wir hier ausgewählt haben, ist die letzte verhältnismäßig leicht zu beantworten. Komplizierter ist die Frage 2: Wir glauben, daß es sich weder um Hirsche noch Seidenraupen, noch Frösche, sondern um Wespen gehandelt hat. Goethe und seine Schwestern lehnten nämlich aus dem Fenster und aßen ein Honigbrot. Nicht, daß sie die Wespen füttern wollten; sie mußten es, sie hatten Angst. Damit ist aber auch die Frage 3 beantwortet: Goethe ließ kein Geschirr, kein Tintenfaß, kein Buch aus dem Fenster fallen, sondern das Honigbrot.

Der Wurstfrage und der Alkoholfrage können wir nur nähertreten, wenn wir wissen, ob sie „gesponsert“ sind. Und wenn, von wem? Vermutlich ist es der Fachverband der Frankfurter-Würstchen-Fabrikanten, der für die Frage 8 gezahlt hat, vorausgesetzt, daß die „Frankfurter“ ganz oder teilweise aus Rindfleisch bestehen. Bei der Frage 13 handelt es sich um die Brauereiunternehmer, die mehr Geld als die Apfelweinhersteller und die Winzer für Werbung aufbringen können.

Lange haben wir an der Frage 14 geknabbert, die danach geht, ob Goethe noch eine andere Kunst beherrschte als das Diäten. Was für eine Frage! Sie sagt wohl am meisten über die Fragenden etwas aus, die da sind: die Beamten vom Amt für Wissenschaft und Kunst. Sie fragen offensichtlich nicht, weil sie uns etwa prüfen oder uns ein „Poster“ besorgen wollen, sondern weil sie es selber nicht wissen.

Hier unsere Antwort: Als Klavierspieler ist Goethe nicht über „Hänschen klein“ hinausgekommen, als Sänger nicht über die zweite Tenorstimme in der Mitwirkung bei dem bekannten Männerchorlied „Sah ein Knab’ ein Röslein stehn“. Wohl zeichnete er ganz nett. Aber daß er die Malkunst ebenbürtig neben dem Dichten beherrschte – nein, davon kann keine Rede sein.