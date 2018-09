Inhalt Seite 1 — Spaniens Rückfall Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Becker

Der internationale Proteststurm gegen die Erschießung von fünf spanischen Untergrundkämpfern hat das Franco-Regime rigoroser und einhelliger denn jemals zuvor geächtet und verdammt. Zumindest in der Spontaneität der ersten Stunde gab es wenige Unterschiede zwischen ungehaltenen Regierungen und empörter Öffentlichkeit. Inzwischen haben dreizehn Staaten ihre Botschafter aus Madrid zurückgerufen, um damit, knapp unterhalb der Schwelle des Abbruchs diplomatischer Beziehungen, die denkbar schärfste Form ihrer Mißbilligung zu demonstrieren.

Möglich, daß Franco wegen der Interventionen des Papstes, des Generalsekretärs und des Präsidenten der Vereinten Nationen und wegen der eindringlichen Appelle der Europäischen Gemeinschaft nicht alle Todesurteile vollstrecken ließ; möglich auch, daß der Caudillo für künftige Prozesse wenigstens ein Minimum an rechtsstaatlichen Grundregeln verordnen wird. Jedenfalls sollte der moralische und humanitäre Impuls, der sich am spanischen Polizeistaat entzündete, nicht wieder versiegen in Teilnahmslosigkeit gegenüber der inneren Entwicklung in einem überständigen Regime.

Gleichwohl muß man fragen, ob der Aufstand gegen Franco nicht auch Züge der Unwahrhaftigkeit oder der politischen Blindwütigkeit in sich birgt, die den Versuch sinnvoller Einwirkung auf Spanien ins Gegenteil verkehren könnten. Welchen moralischen Kredit besitzt der mexikanische Staatspräsident Echeverria für seinen Antrag an den Weltsicherheitsrat, Spanien aus den Vereinten Nationen auszuschließen? Schließlich war er es, der im Jahre 1968 als Innenminister das Massaker bei der Niederschlagung der Studentenrevolte zu verantworten hatte. Oder: Wie glaubwürdig ist die DDR, die sich als einziger Ostblockstaat in die westliche ad Aoc-Koalition einreihte, indem auch sie ihren Botschafter nach Ostberlin zurückrief?

Die westlichen Regierungen können im Gegensatz zu den Kommunisten nicht versuchen, eigennützige Funken aus einer Verdammung der Bigotterie des Generalissimus zu schlagen. Im Widerschein der spanischen Tragödie stellt sich für sie vielmehr das Problem, wie sie die Waffe der Diplomatie einsetzen können. Wie kann der Westen einerseits die innere Position des Diktators schwächen, ohne daß der daraufhin in purer Willkür seine Zuflucht sucht? Wie kann er anderseits die Ausgangspositionen für eine Liberalisierung in der Nach-Franco-Ära verbessern, statt sie nachteilig zu beeinflussen?

Nicht nur für die innere Opposition Spaniens, die wenigstens in bescheidenen Ansätzen einer allmählichen Demokratisierung die Wege zu ebnen sucht, ist der jüngste Rückfall in die Herrschaft des Pelotons ein niederschmetterndes Ereignis. Die Auswirkungen sind von europäischer Dimension. Noch im Frühjahr glaubten gerade auch deutsche Politiker, unter ihnen der Bundesaußenminister, in Madrid ermutigende Anzeichen für die Aussicht auf eine schrittweise Annäherung Spaniens an die Europäische Gemeinschaft zu erkennen. Heute ist die Distanz unüberwindbar. Die schon anberaumten Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen werden erst einmal ins Wasser fallen.

Bei aller außenpolitischen Konformität Spaniens mit dem Westen kann die Europäische Gemeinschaft ihre Lebenssubstanz – Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – wegen eines späteren Beitrittskandidaten nicht preisgeben. Doch im Blick auf die Zukunft sollte auch nirgendwo eine Eskalation des Protestes erwogen werden: weder wirtschaftlicher Straffeldzug noch Touristenboykott, geschweige denn Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Dergleichen könnte in Spanien nur zu unerwünschten Solidarisierungen mit dem Regime führen. Anders als bei Portugal muß sich Westeuropa im Falle Spaniens schon vor dem Wechsel als Partner für eine demokratische Erneuerung bereithalten und spätere bürgerkriegsähnliche Gefahren frühzeitig abwenden helfen.