Von Wolf Donner

Vor dem Problem des rechtsradikalen Boulevard-Journalismus haben der Staat und die Öffentlichkeit, zum Beispiel andere Leitungen, Hörfunk und Fernsehen, gleichernaßen versagt. Kopfschüttelnd beobachtet das europäische Ausland, was man „Westdeutsche Anarchisten-Hysterie“ nennt, fragt nach den Gründen und Quellen und Motiven und bekam eine erste Antwort in Heinrich Bölls Fallstudie „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“.

Ein Buch, ein Film, ein deutsches Syndrom: Revolverjournaille, jene spezifisch westdeutsche Mischung aus Lüsternheit, reaktionärer Ideologie und unberechenbarer Heuchelei, ein hochgradig emotionalisierter Meinungsterror, der blindwütig ein vorgefaßtes Feindbild repetiert, der mit Skandalen, Sensationen und erbarmungsloser Ausbeutung von Privatleben seine Leserschaft auf Radikalismus konditioniert, der die dummen Schlagworte und gefährlichen Klischees liefert für heimliche Bürgerängste und Rechtsgelüste.

Böll wußte, wovon er sprach. Mitten im Stalium noch vager BM-Ermittlungen verkündete „Bild“ am 23. Dezember 1971: „Baader-Meinhof-Sande mordet weiter.“ „Das ist nackter Faschismus, Verhetzung, Lüge, Dreck“, empörte sich der Schriftsteller und empfahl, „den Notstand des öffentlichen Bewußtseins“ auszurufen. Die Rechtspresse von „Quick“ bis „Bild“ schlug zurück und machte Böll zur Zielscheibe einer geiernden Kampagne, die bis heute anhält, verlohnte und denunzierte ihn, klagte ihn latenter Komplizenschaft und geistigen Mittätertums an und konnte sich des Erfolgs rühmen, daß die Polizei sein Landhaus umstellte und durchsuchte.

Aus der Betroffenheit über diese Vorgänge ist Katharina Blum“ entstanden: Eine Haushälterin verbringt ahnungslos eine Nacht mit einem jungen Mann, der von der Polizei gesucht wird. Er kann entkommen, aber auf sie veranstalten die Polizei und ein Skandalblatt ein Kesseltreiben, das die eher keusche und sensible junge Frau völlig aus der Bahn wirft; sie weiß sich nicht mehr zu helfen und erschießt am Ende den Journalisten der „Zeitung“, der sie schonungslos in den Dreck gezogen hat.

Das Buch verbirgt die Verstörtheit seines Autors hinter einem schweifenden, kauzigen Stil: Berichte wechseln da mit Zitaten, Rückblenden mit Reflexionen über die Darstellungsprobleme, Sprachkritik als Sprachkomik parodiert den Amts-, Juristen-, Umgangs- und Zeitungsjargon; die Erzählhaltung schillert zwischen Ironie und zornigem Ernst, Entrüstung und gläubiger Verehrung.

In enger Zusammenarbeit mit Böll schrieben Volker Schlöndorff und seine Frau Margarethe von Trotta das Drehbuch. Es filtert das sprachliche Labyrinth der Vorlage zu einem realistischen Dialog und Bölls verspielt-komplizierte Erzählstruktur zu einer gradlinigen, pragmaischen, guten Kinogeschichte.