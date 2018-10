Von Wilfried Kratz

Als Melitta seine Verkaufsidee vor sechs Jahren in London vortrug, winkten die Markt- und Werbeberater ab. Im Lande der Teetrinker eine raffinierte Form der Kaffeebereitung in größerem Stile einzuführen, erschien den Experten für britische Trinkgewohnheiten als ein ebenso verwegenes wie aussichtsloses Vorhaben. „Die sagten uns: Laßt das sein“, erinnert sich der Geschäftsführer der britischen Melitta Bentz + Sons, Franz Johann Kus. „Aber wir nahmen die Herausforderung an.“

Längst konnte Kus dem Stammhaus in Minden Erfolg melden. „Als wir begannen, gab es hier vielleicht 100 000 Filterbenutzer. Heute filtern schätzungsweise eine Million Haushalte und 87 Prozent tun es mit Melitta.“ Dieser Vergleich mag auf den ersten Blick eindrucksvoll erscheinen, aber selbst Kus gibt bereitwillig zu, daß Melitta den britischen Kaffeemarkt bisher nur schwach beeindruckt hat. Nach wie vor wird Kaffee in Großbritannien ganz überwiegend durch Aufguß von heißem Wasser auf schnelllösliches Pulver „gekocht“. Daran wird sich auch so schnell nicht viel ändern, meint Kus und plädiert für Geduld. Aber daß sich die Gewohnheiten ändern, hat der Filter-Propagandist über die zwanzig Jahre seines England-Aufenthaltes beobachtet – langsam zwar, aber doch unübersehbar.

Ein Grund für den Wandel der Gewohnheiten ist, daß die Briten mehr über andere Länder erfahren, durch Berichte in der Presse, im Rundfunk und Fernsehen, vor allem aber, wie – die deutschen Beobachter des britischen Marktes hervorheben, durch Reisen zum Kontinent. Die Erfahrungen und Erlebnisse im Ausland, so meint Kurt Bettin, der auf der Insel die Trommel für den deutschen Agrarexport rührt, machen den britischen Verbraucher aufgeschlossener und kühner in seinen Kaufentscheidungen.

„Die Hausfrau, vor allem der jüngeren Generation, experimentiert bereitwilliger mit neuen Produkten“, meint Bettin. „Sie findet nun auch häufiger deutsche Erzeugnisse im Supermarkt, nachdem es unseren Importeuren gelungen ist, sie dort zu plazieren.“ Von dem Wunsch nach Wandel profitieren Kalbsleberwurst und Pumpernickel, Rollmops und Limburger Käse, natürlich Wein und jetzt auch Bier, seit sich die deutschen Brauereien etwas mehr anstrengen, das deutsche Bier-Renommee wirklich auszuspielen.

Aber es ist nicht allein der Drang nach deutschen Spezialitäten, der den Agrarexport im vergangenen Jahr von 261 auf 628 Millionen Mark hat hochschnellen lassen. Die Zuckerknappheit in England und das verrückte Spiel der Agrarmarktordnung haben wesentlich dazu beigetragen.

So nahmen die Briten allein für 120 Millionen Mark Zucker aus der Bundesrepublik ab. Während der Zuckerboom nur eine vorübergehende Erscheinung war, ist der Butterboom zu einem stetigen Geschäft geworden. Nicht weniger als 158 Millionen Mark war der Wert der deutschen Butterlieferungen zur Insel; und „es geht weiter aufwärts“, wie Bettin befriedigt feststellt. Zum erstenmal erscheint deutsche Butter in der Fernsehwerbung.