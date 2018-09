Mit Eurocheque und Eurocheque-Karten kann man inzwischen in 35 Ländern Europas bei mehr als 150 000 Bankniederlassungen Bargeld abheben, bis zu 300 Mark pro Scheck. Dabei müssen die Eurocheques allerdings immer in D-Mark ausgestellt werden. Wer dagegen einen Eurocheque in Landeswährung ausfüllt, wird sich hinterher nicht schlecht über die hohen Gebühren wundern, denn dieser Scheck fällt dann nicht unter das Eurocheque-System, sondern wird wie ein kommerzieller Scheck behandelt. Wegen der komplizierten internationalen Verrechnung entstehen dem Bankkunden erhebliche Kosten. Seit Anfang 1975 gibt es nun aber Vereinbarungen mit Belgien, Finnland, Holland und Luxemburg, daß man dort bei Hotels, in Geschäften oder bei Autovermietern mit Eurocheques in Landeswährung bezahlen kann, deshalb haben die neuen kleineren Scheckformulare keine Währungsbezeichnung mehr. Bis weitere derartige Vereinbarungen mit anderen Ländern getroffen sind, empfiehlt es sich also dort – wie bisher – bei Banken Eurocheques in D-Mark einzulösen.