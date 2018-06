Zzwei Szenen werden vom Warschauer Besuch Hans-Dietrich Genschers in der letzten Woche in Erinnerung bleiben: zum einen die steinernen Gesichter des Bonner Außenministers und seines polnischen Amtskollegen Stefan Olszowski, als sie die Vereinbarungen über die Rentenpauschale an Polen, den Bonner Finanzkredit und die Ausreise weiterer Deutscher unterzeichneten; zum anderen jene Stecknadelstille, die beim Abschlußessen eintrat, als Genscher sein vorbereitetes Manuskript mit der Bemerkung in die Tasche steckte, er wolle nicht vom Blatt ablesen, sondern aus dem Herzen sprechen, und ihm, Olszowski, nicht minder bewegt, dankte.