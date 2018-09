Von Rot zu Gold: so läßt sich die auf der Frankfurter Messe zu beobachtende Entwicklung auf dem Buchmarkt umschreiben. Goldig sind die Aussichten der Büchermacher, auch wenn sich die Verleger, standesbewußt, nie ohne Sorgenfalten in der Öffentlichkeit blicken lassen. Kein "Abend mit Goldrand" bricht da herein, wie ihn Arno Schmidt den Bücher-Narren seiner neuen "Märchen Posse" schon im Titel verspricht, sondern eine Buch-Saison mit Goldrand zieht herauf: Zu Klagen über die Ertragslage, beispielsweise, haben Verlage und Buchhandlungen heute weniger Anlaß als seit langem.

Kein Wunder, daß sich sogar, allen Nachrufen auf Kulturzeitschriften zum Trotz, ein neues Blatt auf den Markt wagt, dick wie ein Buch, golden nicht nur am Rand, sondern im ganzen Einband, und unter einem Titel, der wie ein Signal für die Wandlung des Zeitgeistes auf Goldgrund prangt: "Der neue Egoist". "Neu", weil Adam Seide seine erste Zeitschrift, den alten "Egoisten", vor fünf Jahren einstellen mußte. Jetzt scheint die Zeit wiedergekommen zu sein, da ein Herausgeber schreiben kann: "Mir liegt immer noch an der Entfaltung der Subjektivität."

Wie finden wir das? Seides Freund, der Verleger Erhard Friedrich, findet es "zum Kotzen": "Wenn ich daran denke, wie du vor vier Jahren auf der Buchmesse vor pseudorevolutionärem Elan über Tisch und Bänke gehen wolltest und heute auf Goldpapier mit sinnigem Konterfei dein Heft für 50 Mark braven Bürgern anbietest."

Von Rot zu Gold: was bedeutet dieser Farbenwechsel? Zu warnen ist vor zweierlei: Weder sind die Autoren, die heute in ihren Texten nicht mehr die rote Fahne schwenken, allesamt politisch-literarische Chamäleons, noch kann man, Auge und Ohr vor den Anzeichen restaurativer (nicht: konservativer) Entwicklungen in Politik und Geistesleben verschließend, mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in ihrer Messe-Ausgabe behaupten: "Es gibt keine Tendenzwende. Für politischen Klimawechsel’ gibt es keine Anhaltspunkte." Alfred Grosser, unter dem Schutzschild des Friedenspreises formulierend, hat die Krankheitssymptome aufgezählt, die wir uns alle selber gern verschweigen.

Der deutsche Nationalschwachsinn, vom einen Extrem ins andere zu stolpern, prägt auch die Buchmesse. Da durfte man jahrelang das Wort Literatur nicht auf die Lippen bringen, ohne in den Verdacht zu geraten, ein Volksfeind zu sein. Jetzt stehen die Leute vor den Messehallen Schlange – und natürlich ist es so auch wieder nicht recht. Weshalb muß sich, wer wie Enzensberger oder Delius den Mut hat, im Gedicht wieder "ich" zu sagen, gegen den Vorwurf verteidigen, damit Positionen der Aufklärung zu verraten? Was ist Kritik, was ist Politik wert, die sich nicht selbst in Frage stellen kann, die nicht auch den "Fortschritt" auf seine "Fortschrittlichkeit" hin zu prüfen bereit ist?

Der feurige Applaus aus mancher Ecke für alles, was als "Kehrtwendung" zur schönen Literatur, als "Rückkehr" zur Belletristik gelobt wird, gibt zu denken. Wieso muß Kunst immer "hinten" gesucht werden? Könnte das Schöne nicht auch einmal vorn auf seine Entdeckung warten? Nur wer die Anstrengung des Begriffes scheut, kann sich darüber freuen, daß das Interesse für theoretische Auseinandersetzungen schwindet. Wenn die Leser mit theoretischer Literatur überfüttert worden sind, haben alle etwas falsch gemacht, Autoren, Verleger, Kritiker – und Leser, die sich das gefallen ließen. Wenn wir jetzt wähnen sollten, nur die sogenannte schöne Literatur sei Literatur, legen wir das nächste Theorie-Loch an und werden im geistigen Leben in einigen Jahren an den gleichen Mangelerscheinungen kranken, die in den Jahren der Studentenbewegung kuriert worden sind. Literatur braucht beide Antriebe: den die Wirklichkeit analysierenden Verstand und die alle Realität überfliegende Phantasie. Es ist die Chance der Literatur in diesem politischen und geistigen Klimawechsel, daß wir dies wieder lernen, Autoren und Leser und Verleger und wir Kritiker, bitte, auch. Rolf Michaelis