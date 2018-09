Teure Marine

Der allgemeine Zwang zum Sparen ist mindestens einer Bundeswehrstelle, der Pressestelle des Flottenkommandos Glücksburg, noch nicht recht bewußt geworden. Sie verteilt ihre Goodwill-Informationen auf dem teuersten Wege, nämlich per Fernschreiber. Rechnet man für die Zeile Gesamtkosten von 25 Pfennig, so wurde die ZEIT unter anderem informiert am 3. September für 12,75 Mark über: „Fernmeldereservisten sehen die neueste Marinetechnik“ („Ein geselliges Zusammensein mit den alten Kameraden und den Aktiven ... wird sie jedoch für manche Mühe und Anstrengung entschädigen“); am 4. Oktober über „Phantom-Piloten verdanken Bilderbuch-Rettung ihr Leben“ (7,50 Mark) und: „Marinehubschrauber rettete von Bohrinsel“ – „Bitte sofort vorlegen“ – (für 6,– Mark) und am 5. Oktober über: „Grundsätzliche Ausführungen des neuen Flottenbefehlshabers vor seinem Stab“ (22,50 Mark).

Vorwahl per Spende

Obwohl das amerikanische Nachrichtenmagazin Time bei einer Umfrage herausfand, daß nur 46 Prozent der Amerikaner Gerald Ford für einen geeigneten Präsidenten halten, nahm sein Wiederwahl-Fonds in drei Monaten mehr als 700 000 Dollar ein. Die Summe wäre weit größer, wenn der Höchst-Spendenbetrag pro Person gesetzlich nicht auf 1000 Dollar limitiert worden wäre. Die Rockefeller-Familie hatte für Nixon noch 300 000 Dollar gegeben – Ford erhielt weniger als 5000 Dollar. Die auffallendste Umverteilung nahmen jüdische Spender vor: 1972 zahlten sie an das Komitee des Republikaners Nixon, jetzt wenden sie sich wieder den Demokraten zu, vornehmlich den Senatoren Henry Jackson und Birch Bayh.

Indische Legende

Die Weltgesundheitsbehörde hat mit einer Legende aufgeräumt: Die Obdachlosen, jene auf der Straße schlafenden und lebenden Ärmsten der indischen Stadt Kalkutta sind gesünder, arbeiten regelmäßiger und werden weit weniger herumgestoßen als bisher angenommen. Statt 250 000 zählte die WHO nur 50 000, von denen über die Hälfte seit mehr als sechs Jahren an einem Ort lebt. Die Durchschnitts-Kinderzahl beträgt 4,3 (niedrig für indische Verhältnisse), das Tageseinkommen etwa 30 Pfennig. 20 Prozent arbeiten während des Monsunregens auf dem Lande, und fast zwei Fünftel begründeten ihre „Straßenwohnung“ lapidar mit dem Satz: „Im Sommer ist es in den Gebäuden viel zu heiß.“

Dominospiel