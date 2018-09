Inhalt Seite 1 — Galerie der Linken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus-Peter Schmid

Im Mai 1974, als Valéry Giscard d’Estaing ins Elysée einzog, hatte er praktisch die halbe Nation gegen sich. Jeder zweite Franzose hatle links gewählt. Und genaugenommen war diese "linke Hälfte" bereit, Verstaatlichung, Systemwandel und kommunistische Minister zu akzeptieren. Wäre damit Frankreich zu einem neuen toten Fleck auf der europäischen Landkarte geworden? Hätten Kollektivismus und Sozialismus Einzug in Paris gehalten? Oder sind Frankreichs Linke wirklich anders? Wählten sie nur aus Protest links, ohne links zu sein? Eine Antwort auf diese Fragen liefert das Buch zweier französischer Journalisten:

Philippe Alfonsi/Patrick Pesnot: "Vivre à gauche"; Albin Michel, Paris 1975; 457 S., 39 Francs.

In 35 Interviews versuchen die Autoren zu zeigen, wie Frankreichs Linke wirklich ist. Leider ist der Titel irreführend. "Links leben", das hört sich an, wie wenn die Umsetzung irgendeines linken Credos in Verhaltensregeln für den Alltag demonstriert würde. Doch darum geht es Alfonsi und Pesnot nicht. Ihre Problemstellung heißt ‚links wählen". Und die Antworten linker Wähler aus allen Schichten, Berufen und Altersgruppen zeigen eines sehr deutlich: Traditionen, Doktrinen oder Uberzeugungen spielten bei den Präsidentschaftswahlen des letzten Jahres nur eine sekundäre Rolle. Das Motiv Nummer eins hieß Unzufriedenheit. Das Votum für Mitterrand war meist ein Votum gegen Giscard.

Fast typisch ist die Definition, mit der sich ein normannischer Bauer als Linkswähler ausweist: ‚Das bedeutet einfach, daß ich unzufrieden bin, daß ich besser leben möchte, als ich lebe, und daß ich mehr Geld verdienen möchte, als ich verdiene. Das ist alles!" Immer wieder findet sich dieses Motiv der materiellen Unzufriedenheit. Das Einkommen reicht nicht aus, die andern fahren die dicken Autos, die Raten und Zinsen für das Häuschen drücken zu schwer, die Kleinen zahlen im meisten Steuern, die Arbeit in der Fabrik macht krank, die Rechten scheffeln das Geld. Wie kann man da so dumm sein, Giscard zu wählen?

Das hört sich reichlich oberflächlich an, wird jedoch verständlich angesichts der hohen Klassenschranken und Einkommensunterschiede, die in Frankreich nach wie vor existieren. Es darf nicht wundern, daß das entscheidende Argument oft heißt: "Mitterrand, das bedeutet mehr soziale Gerechtigkeit." Doch ein "echter" Linker müßte eigentlich enttäuscht sein: Kaum einmal taucht der Gedanke an Solidarität auf, an eine echte Umverteilung der Lasten. Jeder erhofft sich mehr – und keiner fragt sich, wie der höhere Lebensstandard eigentlich bezahlt werden soll.

Die meisten Interviews machen deutlich, daß die Erwartungen an einen linken Präsidenten zu noch gespannt waren. Enttäuschung und Frustration wären nicht ausgeblieben angesichts der materiellen Wunschvorstellungen bei den Protest-Wählern. Doch das Vertrauen war groß. Die vereinte Linke wird das schon machen, heißt oft der Refrain. Die Grundlage für soviel Zuversicht ist das gemeinsame Regierungsprogramm, das eine geradezu magische Wirkung ausübt.