Berlin, im Oktober

Herzstück" der Schlußakte von Helsinki sind, nach Meinung des SED-Chefs Erich Honecker, die zehn Prinzipien über die Beziehungen der Teilnehmerstaaten. Diese Prinzipien enthalten alles, was der DDR lieb und teuer ist: souveräne Gleichheit, Grenzgarantie, territoriale Integrität, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Gleichberechtigung, Zusammenarbeit der Staaten.

Was der SED nicht paßt an den Beschlüssen von Helsinki, das versucht sie in einer Fülle von dialektischen Kommentaren zu ertränken. Von der Familienzusammenführung soll höchstens das übrig bleiben, was die DDR nicht als kaschierte Abwerbung interpretieren kann. Menschliche Erleichterungen werden argwöhnisch vor allem als Methode zur Schwächung des sozialistischen Weltsystems gesehen, die es natürlich nicht geben darf. Bessere Arbeitsbedingungen für Journalisten sollen keineswegs bedeuten, daß angebliche Klassenfeinde sehen und fragen dürfen, was sie wollen. Der Informationsaustausch soll nur bis dahin gehen, wo für die DDR-Führung die "als Journalismus getarnte Einmischung" beginnt.

"Nichteinmischung" und "Unverletzlichkeit der Grenzen" werden von der SED als Schlüsselbegriffe der Schlußakte von Helsinki reichlich strapaziert. Hermann Axen behauptete, die kapitalistischen Staaten hätten in Helsinki "die westlichen Grenzen des sozialistischen Weltsystems in Europa kollektiv als völkerrechtlich verbindlich bekräftigt" und damit den "real existierenden Sozialismus in Europa anerkannt". Die Frage muß erlaubt sein, ob umgekehrt auch die kommunistischen Staaten die Grenze des westlichen Gesellschaftssystems als verbindlich und unverletzlich anerkannt haben. In Wahrheit ging es in Helsinki ja nicht um die Grenzen von Herrschaftssystemen und Blöcken, sondern um die Grenzen von Staaten.

Das Prinzip der Nichteinmischung muß vor allem dazu herhalten, die Absichtserklärungen über einen verbesserten Informationsaustausch zu sterilisieren. Damit tut man sich im Ostblock besonders schwer. Erich Honecker beklagte sich schon in Helsinki bei Helmut Schmidt über die Einmischung der westdeutschen Massenmedien in die inneren Angelegenheiten der DDR. In Radio Moskau aber versicherte ein Mitarbeiter der Stimme der DDR, Kommentare und Meinungen zu Entwicklungen im Ausland seien "natürlich keinesfalls eine Einmischung", auch wenn man parteilich sei.

Ihre eigenen Widersprüche haben die Kommunisten noch nie gestört. Darauf verwiesen, daß für westliche Journalisten wohl der gleiche Maßstab gelten müsse, interpretierte Radio Moskau: sozialistische Journalisten nehmen Partei für den Frieden und die Zusammenarbeit (und sind damit in schönster Übereinstimmung mit den Prinzipien von Helsinki), westliche Journalisten dagegen "geben vor, für Frieden und Freiheit zu sein", die Praxis aber sehe anders aus, nämlich direkte Einmischung etwa zugunsten der "Konterrevolutionäre" in Portugal.

Wird auch jeder kritische Bericht über die DDR ohnehin von ihrer Führung sofort als Verleumdung empfunden, so gilt doch das Prinzip der Nichteinmischung, wie in der Schlußakte von Helsinki klar erkennbar, nur für "die Teilnehmerstaaten". Sie haben sich jeden militärischen, politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Zwanges gegenüber anderen Staaten zu enthalten. Das freie Wort läßt sich nicht unter dieses Prinzip zwingen. Joachim Nawrocki