Von Felix Rexhausen

Als „komische Vögel“ bezeichnet der Friseur Horst E. unter seinen Kunden jene, die – wie er es sieht – im Lebensstil, im Bildungsniveau, im Ansehen über ihm stehen. Oder genauer: die glauben, daß sie über ihm stehen. Es sind solche, die all jene Zeitgenossen für Spießer halten, die sich an Peter Alexander erfreuen, vom Ford-Capri träumen und Urlaub auf Mallorca machen. Und zu denen sich auch der Friseur E. und seine Frau zählen. Was dieses Friseurehepaar über solche „komischen Vögel“ denkt, hat Felix Rexhausen aufgeschrieben.

Durch die von Unsere Post veröffentlichte Anregung fühlen wir uns angesprochen. Meine Frau Margot E. und ich, mit Vornamen Horst, wir betreiben seit vierzehn Jahren ein führendes Friseurgeschäft hier im Stadtzentrum. Die Stadt hat wegen der letzten Eingemeindungen rund 400 000 Einwohner.

Wir greifen die Anregung von Unsere Post darum auf, weil wir durch die Art und die Lage unseres Betriebes tatsächlich viele interessante Leute kennenlernen. Besonders eben auch – gewisse Leute, mit denen die meisten Menschen nie in Berührung kommen, aber über die man sich schon wundern kann.

Ich meine: Normalerweise wundern wir uns natürlich nicht so sehr. Schließlich ist man in unserem Beruf gewöhnt, daß viele Leute ihre Eigentümlichkeiten haben, und es fällt einem kaum richtig auf.

In der letzten Zeit aber – und darum kam die Anregung in Unsere Post gerade passend – haben wir so einige Kundinnen und Kunden, über die meine Frau und ich schon öfter mal reden. Dabei sind die auch gar nicht sehr auffällig, aber, wenn man mal darauf achtet, eben doch ziemlich eigenartig. So unter uns nennen wir sie immer nur „Tibetaner“.

Nämlich die ersten eigentlich, durch die wir da mal ernsthaft stutzig wurden, waren das Ehepaar L., wo er für irgendwas Sprachliches mit Tibet und so weiter hier als Doktor (nicht Professor) an der Universität beschäftigt ist. Sie muß früher bei den Fachleuten als Geigenspielerin ganz namhaft gewesen sein, hat aber inzwischen mehrere Kinder.