ARD, Sonnabend, 25. Oktober: „Spiel mit mir“, eine Unterhaltungssendung mit Joachim Fuchsberger

Angekündigt war „ein lustiger Wettstreit“ zwischen Kandidaten aus zwei Städten. Zu sehen jedoch war der Wettstreit des Showmasters mit der Uhr. Von Anfang an hetzte Fuchsberger mit „Guten Abend, Frau Marten, wie geht’s?“ und „Grüß’ dich, Uwe“ an den Kandidaten vorbei. Denen aus Wasserburg warf er bayerische Brocken hin, den Dortmundern bestätigte er, in einer schönen Stadt zu leben („Ich habe oft dort Theater gespielt“). Er legte den Mitspielern den Arm auf die Schulter, ging bei den Kleineren in die Hocke, und auch dem in der Offenburger Ortenauhalle versammelten Publikum bescheinigte er Anwesenheit, indem er es „hier in der Ortenauhalle in Offenburg“ begrüßte.

Während Fuchsberger so die Herzen aller zu gewinnen suchte, von denen es abhing, daß die Show in Gang kam und er die Uhr bezwingen könnte, hatte der lustige Wettstreit zur allgemeinen Verblüffung schon begonnen. So jedenfalls stand es im Fahrplan der Sendung, den Fuchsberger allzeit sichtbar und griffbereit in der Rocktasche trug, den er immer häufiger und irritierten zu Rate ziehen mußte, weil darin wohl die Zeiteinheiten für die Spiele, nicht aber die zeitraubenden Reaktionen der Kandidaten verzeichnet waren. Tatsächlich hatte er sie gleich beim ersten Spiel ganz vergessen, hatte auch vergessen, den Mannschaften zu erklären, worum es ging.

Ein Überraschungsspiel sollte das sein, aber die Kandidaten ließen sich nicht überraschen, und so mußte Fuchsberger, alleingelassen mit der originellen Idee, die Reihen abschreiten, ob ihnen denn, zum Donnerwetter, nichts aufgefallen sei. „Das hätten Sie doch sehen müssen, daß da auf der Bühne ein Stuhl aus Ihrer Gastwirtschaft steht. Ja, nun ist es zu spät.“ Kostbare Zeit ging verloren, und Fuchsberger erfuhr gleich zu Beginn, daß die Kandidaten eigentlich nur störten. Und mit fortschreitender Dauer behandelte er sie denn auch wie ein Gastgeber, der nach der Party noch etwas Besseres vorhat und seine Gäste loswerden will. „Nein, weg da, ihr noch nicht“; „Dortmund hier rüber, rüber.“

Wasserburger Kandidaten, die herumtrödeln und sich unterhalten, treibt er, diese Unterhaltungssendung unfreiwillig genau charakterisierend, zur Eile: „Unterhalten, dafür haben wir keine Zeit heute abend.“ Am Ende hatte, glaube ich, Wasserburg mit 6000 Mark zu 4500 Mark gegen Dortmund gewonnen und Fuchsberger den Kampf gegen die Uhr um zehn Minuten verloren. Es kam freilich auch nicht mehr darauf an in einer Sendung, in der sowieso alles zu spät war.

Christian Schultz-Gerstein