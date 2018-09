Hervorragend

José Alfonso: „Grândola Vila Morena“. „Grändola, braune Stadt, Ort der Brüderlichkeit, das Volk hat wieder zu bestimmen in dir, du Stadt“ – mit diesem lange verbotenen Lied war am 25. April 1974 im katholischen Sender „Renascença“ die portugiesische „Revolution mit der roten Nelke im Gewehrlauf“ eingesungen worden, ein Marschlied, karg und wuchtig wie das „Moorsoldaten“-Lied aus dem KZ. Es gab den, Titel ab für diese Platte des erfahrenen Liedermachers Afonso, auf der sehr sublime politische und surrealistische, Volks- und Liebeslieder versammelt sind. Die Textlyrik (auf einem Beiblatt mitgeliefert) ist von einer bei uns in diesem Metier unvorstellbaren poetischen Kraft, die musikalische Fassung ist ihr – am auffälligsten in der sparsamen, aber äußerst farbigen Instrumentierung – außerordentlich kunstvoll angegossen. (Verlag pläne, S 88 115, 19,90 DM)

Manfred Sack

Hörenswert

„Siegfried Palm, Cello“ – Musik von Webern, Xenakis, Kagel, Zimmermann, Penderecki, Brown, Yun. Das meiste dessen, was auf dieser Platte versammelt ist, entstand, weil es einen, aber auch nur einen Interpreten gab, der diese Musik zu spielen willens und in der Lage war – zwei, drei, fünf Jahre nach der Uraufführung haben sich dann auch andere an die Werke gemacht, die für Siegfried Palm geschrieben wurden. Palm, inzwischen Hochschuldirektor und demnächst Opernintendant, hat, das zeigen die Stücke, in einem Jahrzehnt für die Entwicklung der Cello-Musik mehr getan als das ganze restliche 20. Jahrhundert vor ihm. Klangfarben und Artikulationen, raffinierte Nuancen und fingerbrecherische Zaubertricks, ungeahnte Präzision auch des Zusammenspiels mit dem Pianisten Aloys Kontarsky: So selbstverständlich es uns heute vorkommt, war es noch vor ein paar Jahren durchaus nicht. Inzwischen sind die Stücke richtiggehend schön geworden. (Siegfried Palm, Aloys Kontarsky; DGG 2530 562, 25,– DM) Heinz Josef Herbort

Enttäuschend

Anton Bruckner: „Sinfonie Nr. 4“. Furtwängler-Aufnahmen aus den Archiven holen bedeutet nicht, nur Hervorragendes zu Tage fördern. Die 1951 eingespielte „Romantische“ von Bruckner ist merkwürdig flach geraten, spannungsarm, ohne die große mystische Distanz; sie läuft an den Themen entlang, baut keine Blöcke auf, sondern bewegt sich in der Horizontalen. (Wiener Philharmoniker; Decca-Dokumente 6. 41943 AJ, 14,80 DM)