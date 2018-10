„Ich sähe es gern, wenn die Verantwortlichen in der Wirtschaft in ihrem Lebensstandard zu erkennen gäben, was sie anderen zumuten.“

Helmut Schmidt

Bundeskanzler

„Was Wunder, daß manche CDU-Wähler den wirklichen Strauß nicht mehr kennen, wenn er nicht nur von kommunistischer und sozialistischer Seite, sondern auch von manchen CDU-Leuten einseitig und verfälscht dargestellt wurde.“

Hans Stützle

Vorstandsmitglied der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerschaft (CSA) der CSU

