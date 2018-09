Zu klein

Güter Wille allein genügt nicht. Das mußte auch die Londoner Stadtpolizei erleben, als sie eine vernünftige Idee Verwirklichen wollte. Um ihre Beziehungen Zu den zahlreichen farbigen Einwanderern zu verbessern, wollte sie verstärkt farbige Polizisten auf Streife schicken. Die Rekrutierungsbüros sahen sich jedoch mit einer Unerwarteten Schwierigkeit konfrontiert. Die Stadtpolizei hatte übersehen, daß die Mindestgröße für Anwärter 170 Zentimeter beträgt, viele dunkelhäutige Einwanderer aber kleiner sind.

Gutes Geschäft?

Noch unschlüssig ist der achtzehnjährige James Salamites aus Hartford, Connecticut, ob er das Angebot einer Versicherungsgesellschaft akzeptieren soll, die ihm für seinen beschädigten Wagen 600 Dollar Schadensersatz leisten will. Der junge Mann wurde kürzlich in einen leichten Unfall mit Präsident Fords Staatslimousine verwickelt. Nimmt er das Angebot an, hat er ein gutes Geschäft gemacht – seine Mutter hatte den Wagen vor zwei Monaten für 480 Dollar erworben. Unbekannte Sammler hatten freilich schon mehr geboten – bis zu mehreren tausend Dollar.

Colt im Schrank

Fast die Hälfte aller amerikanischen Hausbesitzer, nämlich 47 Prozent, ist bewaffnet. Nach einer neuen Umfrage des Harris-Instituts, die dem Kongreß vorliegt, gibt es weitaus mehr Amerikaner, die über eine Waffe verfügen, als Raucher oder Trinker oder Besitzer einer Geschirrspülmaschine oder einer Stereoanlage. Im Vergleich zur Zeit der Rassenunruhen vor sieben Jahren ist die Zahl der privaten Gewehrträger in den USA um sechs Prozent gestiegen. Überraschendes Resultat der Umfrage: 63 Prozent der Waffenbesitzer treten für gesetzliche Beschränkungen ein – eine Folge der jüngsten Pistolen-Attentate auf den Präsidenten,

Revolutionäre Mittelklasse