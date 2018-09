Inhalt Seite 1 — Lange Gesichter an Rhein und Ruhr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bleibt die Stahlnachfrage flau, kommen schon bald die ersten Unternehmen ins Wanken

Schwarzer Samt wäre ein angemessener Dekorationsstoff für den diesjährigen Eisenhüttentag, der die Manager der deutschen Stahlindustrie am Donnerstag und Freitag dieser Woche in Düsseldorf vereinigt: Noch nie tat die Branche einen so tiefen Fall wie von 1974 auf 1975, noch nie steckten die Hütten an Rhein und Ruhr, in Bremen und Niedersachsen, an der Saar und in Bayern so tief in den roten Zahlen wie in diesem Herbst.

Die Stahlindustrie ist aus dem Superboom des Vorjahres unvermittelt weltweit in die Krise geraten. Statt zuwenig Stahl, wie noch vor Jahresfrist, gibt es auf dem Weltmarkt nun Stahl im Überfluß. Nirgends in der westlichen Welt sind die Kapazitäten voll ausgelastet: In der Europäischen Gemeinschaft mußten die Hütten ihre Produktion bis Ende September im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres um 18 Prozent, in den USA sogar um 18,4 Prozent drosseln. Und auch die Japaner, die es wegen ihrer niedrigeren Kosten im Export viel leichter haben, mußten ihre Eisen- und Stahlerzeugung um 11,6 Prozent zurückfahren.

Die deutschen Kapazitäten sind nur zu etwa zwei Dritteln ausgelastet. Fast ein Drittel der Stahlwerker, für die derzeit die IG Metall um höhere Löhne ringt, arbeiten kurz. Und niemand glaubt an eine schnelle Wende. Wenn die Krise noch ein weiteres halbes Jahr anhält, davon ist man an der Ruhr überzeugt, dann kommen die ersten Unternehmen ins Wanken.

Als vor einem Jahr die Anzeichen eines Marktumschwungs erkennbar wurden, glaubte in der Branche kaum jemand an eine langanhaltende Flaute. Doch inzwischen sehen auch ausgemachte Optimisten die Lage ausgesprochen trübe. Denn in der deutschen Stahlindustrie

ist der Absatz in den ersten neun Monaten um 27 Prozent gesunken;

sind die Kosten wegen schlechterer Kapazitätsnutzung und höherer Rohstoffpreise um etwa 100 Mark je Tonne gestiegen;

liegen die Erlöse je Tonne seit Frühjahr um 200 bis 250 Mark unter den Vorjahreswerten.

Rechnet man die Entwicklung seit dem Sommer auf das ganze Jahr hoch, dann verschlechten sich bei einer Gesamtproduktion von rund 40 Millionen Tonnen (1974: 53,2 Millionen Tonnen! der Ertrag der deutschen Stahlindustrie um zwölf Milliarden Mark – eine unvorstellbare Summe für eine Industrie, die im Glanzjahr 1974 einen Gesamtumsatz von etwa 47 Milliarden Mark erzielt hat.