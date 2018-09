ARRABAL ÜBER TOPOR

1956 posierte Topor vor einem konkaven Spiegel und malte ein verwirrendes Selbstporträt, das den kostbarsten Mikrokosmos der Gegenwart darstellt.

Der Vordergrund ist durch eine unheilvolle Allegorie beherrscht (Schnecken? Würfel? Fenster mit Kanonen?), von der eine konvulsive Bewegung ausgeht, die ein Gefühl des Schwindels hervorruft.

Der italienische Theoretiker Leonardo Peregrini, überwältigt vom Übermaß an Bedeutung, überdrüssig des genial Paradoxen des Selbstporträts, sah in seinem „Trattato di fabbricare concetti“ nur eine Metapher von „Gott als Wesen und Wirkung“.

Es besteht ein allgemeines schweigendes Einverständnis, die Landschaft als „undurchdringlich“, „rätselhaft“,„verwirrend“ oder sogar als „erschreckende Hieroglyphe“ zu bezeichnen; Topor hingegen schildert ausschließlich die geographische Wirklichkeit, ohne allerdings die geheimen Bedrohungen zu vergessen.

Unter anderen behaupteten Ezra Pound und Marcel Duchamp, die zentrale Figur falle aus dem Raum, während etwa de Chirico und auch Picasso höchstselbst sagten, sie hätten den Eindruck, diese Figur erhebe sich in die Lüfte; alle schienen darin einig, daß sie in dieser oder jener Weise fliege.

Die Begeisterung der hypermodernen Mathematiker ist verdächtig; es gibt Koinzidenzen der Deutung, die möglicherweise einem paranoischen Schuldgefühl entspringen.

Topor stellt sich dar: Er malt sein Porträt, ohne uns sein Antlitz zu zeigen. Das scheint mir wesentlich. Vergessen wir nicht Dante, der schreibt: „L’amore che muove il sole e le altre stelle“ (Es ist die Liebe, die die Sonne und die anderen Sterne bewegt). Topor zeigte bereits in diesem Bild, was später in seinem ganzen Werk leuchten würde: die Kraft der Überzeugung, unersetzlich zu sein.