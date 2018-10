Dreißig Jahre lang war Pier Paolo Pasolini wie kein anderer der schöpferische und fruchtbare Geist, der Widerspruch übte und Widerspruch herausforderte: in seinen Romanen und Gedichten, in seinen Filmen, seinen gesellschaftlichen Essays und Zeitungspolemiken. Was Pasolini bewegte, war der Drang, unsere Zeit und ihr Verhängnis zu analysieren. Er kam aus katholischer Umwelt (geboren wurde er 1922 in Bologna) und hat ein tiefes religiöses Heimweh nie überwunden. Vielleicht war diese Sehnsucht nach „ideologischer“ und ideeller Geborgenheit der Kern der immensen Spannungen in seinem Charakter. Er hat den Glauben in sich zu Grabe getragen in einem frühen Werk „Die Nachtigall der katholischen Kirche“, er hat den Glauben an den Marxismus an seine Stelle gesetzt („Die Asche Gramscis“ und „Die Religion meiner Zeit“). Er hat sich einen persönlichen Mythos gebaut aus der Liebe oder, in umfassenderem Sinn, aus der „Charitas“ zur elenden Jugend der Vorstadtwelt Roms, wo er als Schullehrer tätig war. Dieser Jugend widmete er seine Romane „Una vita violenta“ und „Ragazzi di vita“ und seine ersten Filme „Accattone“, „Mamma Roma“ und „Uccellacci e uccellini“.

Oft von der Zensur bedrängt, aber von der gesamten Kulturwelt Italiens verteidigt, hat Pasolini nie gezögert, Tabus zu stürzen, aus jeder konformistischen Einengung auszubrechen und Skandale auszulösen. Er hat sich nicht gescheut, auch mancher kommunistischen Heuchelei offen zu widersprechen, obgleich er dieser Partei am nächsten stand. Er hat zunächst den Jugendprotest unterstützt, ein Gedicht auf Rudi Dutschke geschrieben, dann aber die Polizisten gegen die verwöhnten reichen Studenten in Schutz genommen. Er hat in Gedichten Papst Pius XII. verhöhnt und geschmäht, er hat Papst Johannes XXIII. verehrt und in der vermeintlichen Aussöhnung des Konzils die Inspiration für seinen Film „Das Evangelium nach Matthäus“ gefunden. Er hat zuletzt in geradezu hektischem und verzweifeltem Eifer protestiert gegen die Demontage der moralischen Leitlinien, die ihm für Italiens Gesellschaft auch für die Zukunft wichtig schienen, zum Beispiel gegen die Legalisierung der Abtreibung. Er wollte die neue Mittelschule und das Fernsehen abschaffen. Seine letzte Zeitungspolemik im „Corriere della Sera“ war eine Klage über den Zusammenbruch seines Mythos von der proletarischen Jugend. Er sah sie nicht mehr in ihrer rührenden Ärmlichkeit, mit ihrem pittoresken Wortschatz und ihren kleinen Durchtriebenheiten, sondern in ihrer verbrecherischen Präpotenz. Die Proletarier, wenn sie auch heute alle „kleinbürgerlichen“ Laster hätten, wie er sich ausdrückte, seien dennoch nach wie vor die Opfer der ihm verhaßten Konsumgesellschaft.

Diesem Zwiespalt zwischen Verständnis und Ekel ist Pasolini nun selber zum Opfer gefallen: seiner persönlichen Neigung, einer aus Romantik und Triebleben gemischten Faszination. Einer dieser schäbigen, blutjungen Rowdies, die am Rand der Gesellschaft leben und die Pasolini als einziger wirklich zu kennen glaubte, hat ihn ermordet, gewollt oder ungewollt – auch er, der Siebzehnjährige, wie Pasolini selber, Täter und Opfer zugleich. Diese schmachvolle und erschreckende Todesart erinnert an ähnliche Tragödien: an die des Oscar Wilde, der ins Zuchthaus gesperrt, an Verlaine, an Winckelmann, die ermordet wurden. Die Schicksalhaftigkeit dieses Todes ist nicht wegzuleugnen.

Keiner aber, weder die vielen Freunde noch die Gegner, verkennen, was sie an Pasolini verlieren: einen authentischen Poeten in Wort und Bild (er selber hat gesagt, daß seine Filme in Bilder übertragene Poesie sein sollen). Er war von höchster Intelligenz, umfassender Bildung und unermüdlichem Fleiß. Seine literarkritischen Essays zeigen ihn als großen Humanisten, seine Ubersetzungen und seine Dialektgedichte weisen ihn als begabten Philologen aus. Die fiebeihafte Auseinandersetzung mit unserer Zeit (das Ende der bäuerlichen Welt, der Kirche, der Familie, das Fehlen neuer Ordnungen nach dem Verlust und der Zerstörung der alten) war immer dem Konflikt ausgesetzt zwischen seinem schonungslosen Verstand und dem hilflosen Erbarmen, das aus seinem ganzen Wesen strahlte. Immer haben der Mann der Bildung und der arme Mitmensch in seinem Innern gegeneinander gekämpft. Er, der die andern belehren und aufklären wollte, war gleichzeitig Spielball seiner Gefühle. „Die ewige Wiederkehr ist zu Ende“, schrieb er kürzlich als eine Art Nachruf auf seine eigenen frühen Gedichte aus der bäuerlichen Heimat seiner Kindheit, dem Friaul: „Die Menschheit ist auf dem Weg an den Rand der Welt. Neue ‚Dämonen‘ sind die Schutzheiligen dieses Phänomens, aber dumm und verblendet glauben sie noch an eine Revolution der Arglauben Die Welt ist eine große, graue Kirche, wo es nicht mehr darauf ankommt, ob die Pflichten von Hedonismus oder von der Liebe vorgeschrieben werden.“

Pasolini war also ein Gläubiger und ein Häretiker, ein Mann des Protestes und der Utopie – und seine Utopie war zerbrochen. Der Dichter, der mit 53 Jahren seinen grausamen Tod erlitten hat, läßt trotz allem eine Welle von liebevollem Mitleid zurück. Toni Kienlechner