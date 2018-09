Von Jes Rau

Sie ist vier Meter kurz, sieht aus wie Opels „City-Kadett“ und heißt „Chevette“. Und sie gilt als neue Wunderwaffe auf dem amerikanischen Automarkt, als „Käfer“- und „Kaninchen“-Killer, der die Straßen Nordamerikas vom Import-Ungeziefer befreien soll.

Die Chevette, General Motors’ erstes „Weltauto“, das in ähnlicher Form die deutsche Opel und die britische Vauxhall schon seit Jahresbeginn bauen, rollt seit Anfang Oktober aus den Montagehallen in Wilmington/Delaware in die Schauräume der Chevrolet-Händler. Sie unterscheidet sich von der Opel-Version durch die Frontpartie und einen kräftigeren Motor.

Der bisherige Verkaufserfolg soll im Vergleich zu den Einführungsperioden anderer Modelle alle Rekorde brechen. Und Thomas A. Murphy, Boß von General Motors (GM), revidierte seine „persönliche“ Vorausschätzung des Jahresabsatzes gleich von 250 000 auf „an die 300 000“. Sobald erst der japanische Autohersteller Isuzu, an dem GM mit 34 Prozent beteiligt ist, die Produktion des Chevette aufgenommen hat, wird auch Buick, eine weitere GM-Tochtergesellschaft, den Neuling vertreiben, unter dem Markenzeichen „Opel by Isuzu“.

Über einen Mangel an Verkaufsargumenten können sich die Chevette-Händler nicht beklagen. Das Auto ist so sparsam wie ein „Rabbit“ („Kaninchen“, wie der VW-Golf in den USA heißt) und dabei sogar noch billiger. Patriotisches Pflichtgefühl der Amerikaner und niedrige Benzinrechnungen sind von heute an nicht mehr unvereinbar.

Daß der jüngste Sproß des Hauses GM ein Erfolgstyp ist, attraktiv genug, um „die Flut der Importautos einzudämmen“, wie sich Murphy ausdrückte, bezweifelt auch die Detroiter Konkurrenz nicht. Ein Ford-Sprecher sah in ihm „das richtige Auto zur richtigen Zeit“. Und sein Kollege vom Branchenkleinsten, der American Motors Company, nannte die Chevette einen Schlager, den alle Hersteller zu spüren bekommen würden. Ein amerikanischer Motorjournalist schließlich verkündete den Beginn einer „klassischen Verkaufsschlacht“ zwischen Chevette und Rabbit.

Damit freilich ist die Bedrängnis des Wolfsburger Kaninchens nur unvollkommen beschrieben. Ford schickte nämlich eine eilig zurechtgetrimmte Sparversion des wohl-etablierten „Pinto“ ins Rennen. Und dieser „Pinto Pony“ verbraucht fast so wenig Benzin wie die Chevette, rückt damit auch dem Rabbit näher aufs Fell. Und die japanischen Autobauer Toyota und Datsun wollen ihren Preisvorsprung noch ausbauen, wodurch sich ihre Konkurrenz zu VW weiter verschärft. Schließlich wird den Wolfsburgern ein alter Rivale im europäischen Revier auch in den USA zu schaffen machen. Renault hat mit seinem R 5 einen Feldzug auf dem amerikanischen Markt begonnen. Auf mittlere Frist visiert Renault in den USA einen Anteil von sechs bis sieben Prozent an den amerikanischen Autoimporten an. Das wären 100 000 Autos.